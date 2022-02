AGF scorer stort: 23.200.000 i overskud

Der kom godt med penge i kassen hos fodboldklubben AGF i første halvdel af regnskabsåret 2021/22.

Halvårsregnskabet, som AGF tirsdag har offentliggjort, viser et overskud på 23,2 millioner kroner før skat mod 21,1 million i samme periode året før. Regnskabsperioden dækker månederne fra juli til december 2021.

Omsætningen er steget med mere end 20 millioner kroner sammenlignet med året før, hvilket først og fremmest skyldes en stigning i aktivitetsniveauet efter coronanedlukning.

For det samlede regnskabsår 2021/22 forventer AGF et overskud på mellem 8 og 20 millioner kroner, og klubben forventer dermed at tabe penge i de første seks måneder af 2022.

- Vores forretning er inde i en god gænge, og det er vores forventning, at vi for fjerde regnskabsår i streg kommer ud med et solidt millionoverskud, siger AGF-direktør Jacob Nielsen i en selskabsmeddelelse.

- Det sker, samtidig med at vi har foretaget betydelige investeringer i vores sportslige sektor - både i Superliga- og talentregi - i bestræbelserne på at indfri vores sportslige målsætninger de kommende år, siger han.

Samtidig kan AGF glæde sig over, at klubbens egenkapital på et år er blevet forøget med cirka 25 millioner kroner - den lød i slutningen af 2021 på 110,3 millioner.