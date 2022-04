AGF skifter drastisk kurs

AGF trådte ind på nyt territorium, da de søndag bekræftede, at den islandske landsholdsspiller Jón Dagur Thorsteinsson er fravalgt, fordi han har afvist at forlænge den aftale, der udløber til 30. juni.

- Han skal ikke stå i vejen for vores unge spillere, når han ikke ønsker at være en del af projektet mere. Vi skal udvikle os og give de unge muligheder, sagde klubbens sportschef Stig Inge Bjørnebye i forbindelse med weekendens nullert mod Vejle.

Dermed bryder klubben med normal praksis. Bror Blume spillede således samtlige kampe i slutspillet sidste sæson og Europa-playoff mod AaB.

Sæsonen før var det Jakob Ankersen, der strålede i slutspillet, da AGF rakte ud efter sølv, men endte med bronze.

Kald det en principiel beslutning

Gældende for begge spillere var det, at de gik mod kontraktudløb.

- Det er en klubbeslutning, så det er noget jeg, har det sidste ord i. Det er en beslutning, som vi har diskuteret internt. Du kan kalde det en principiel beslutning, siger Stig Inge Bjørnebye omkring Thorsteinsson-beslutningen.

David Nielsen har stået i spidsen for AGF de sæsoner, hvor Ankersen og Blume er blevet valgt trods forestående udløb.

- Det er en beslutning, der er truffet af AGF for at passe på vores fodboldklub. Jeg er ikke bange for at passe på AGF. Jeg har også siddet med ved bordet, da den beslutning blev truffet, sagde David Nielsen efter Vejle-kampen.

Uden Jón Dagur Thorsteinsson og med fire spillere yderligere i karantæne sammensatte AGF-træneren en startopstilling med en gennemsnitsalder, der var forårets ældste - næsten to år ældre end grundspillets sidste kamp mod Viborg.

'Han kontrollerer ikke min Instagram'

Indskifterne var til gengæld unge. Adam Daghim den yngste spiller i AGF's Superliga-historie og de to 18-årige Frederik Ihler og Asker Beck.

De indskiftere barberede tre et halvt år af gennemsnitsalderen, så AGF sluttede med sin yngste formation i sæsonen.

Islændingen valgte mandag at bryde tavsheden omkring sin situation med et opslag på Instagram. Det har han tirsdag suppleret med en snak med BT.

- Klubben vil aldrig sige farvel til fansene fra mig. Stig (Inge Bjørnebye red.) kontrollerer ikke min Instagram, og han kontrollerer ikke, hvad jeg siger til fansene, som har været bag mig i tre år. Jeg ville bare sige tak til fansene for min tid her. Men det har ikke været den slutning, jeg ønskede, siger Jón Dagur Thorsteinsson, der nu sigter efter en aftale uden for Danmark.

- Jeg skal ikke til en anden dansk klub. Det er medierne, der prøver at sende mig til AaB eller OB. Jeg skal ikke spille for et andet dansk hold næste sæson, siger han.

