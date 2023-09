AGF smider stort bud efter Randers-profil

Filip Bundgaard har gjort det så godt, at AGF har forsøgt at hapse ham

Tak, men nej tak.

Randers er udmærket klar over, at de har en talentfuld spiller i folden, og derfor skulle kronjyderne heller ikke tænke mange gange, da rivalerne fra AGF pludselig kiggede ind og konkret spurgte til 19-årige Filip Bundgaard.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har aarhusianerne nemlig for ganske nylig budt stort på den kreative offensivspiller.

Et bud, der løb op i størrelsesordenen 14-16 millioner kroner, men som Randers afviste blankt.



Kronjyderne vil ganske enkelt have langt flere penge for deres guldkalv, og selvom man intet kan afvise - endnu - tyder meget på, at Bundgaard fortsat er Randers-spiller, når vinduet smækker i ved midnat.

Foto: Jens Dresling

Sidste sommer var Bundgaard centimeter fra et skifte til FC Nordsjælland, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger også har været lune på ham i det her vindue.

De kan dog snart byde officielt velkommen til Andreas Schjelderup, som vender tilbage til klubben, han forlod sidste vinter til fordel for Benfica.



Ekstra Bladet har været i kontakt med Randers' sportsdirektør, Søren Pedersen, men han kunne ikke kommentere på oplysningerne.