AGF står klar: Uheldig Amini altid velkommen

Tidligere på sommeren sagde Mustafa Amini farvel og tak til AGF, da hans kontrakt udløb. Men den efterfølgende klubjagt er langt fra gået optimalt.

Den australske midtbanespiller var således på vej til Ankaragücü i Tyrkiet, før de trak sig fra handlen i 11. time, og nu står Mustafa Amini i en uheldig situation, hvor han er strandet i Tyrkiet uden kontrakt.

Men i Aarhus står AGF klar til at hjælpe. Det understreger Peter Christiansen, sportschef i AGF, over for The World Game.

- Musti gjorde et enormt indtryk her både som spiller og person i sine fire år i klubben, og vi er interesseret i hans fodboldfremtid, fortæller Peter Christiansen og fortsætter:

- Det, der skete med hans skifte til Tyrkiet, er meget uheldigt - men døren er åben for ham, hvad enten han skal skrive under hos os eller bare træne, mens det europæiske transfervindue stadig er åbent. Han vil altid være velkommen når som helst, uanset om han har brug for nogen behandling fra vores lægestab eller anden støtte, vi kan give.

Har mange venner i Aarhus

Sportschefen understreger samtidig, at Mustafa Amini efterlod et godt indtryk i Aarhus.

- Han har mange venner her i Århus, og det gælder også fansene. Vi ville ikke miste ham - men det er fodbold. Det bedste nu er at komme videre.

- Han er i en vanskelig situation, og vi kan ikke lide at se det. Han er en fodboldspiller - og han vil og skal spille; han skal ikke være i uvished. Vi er der for ham, hvis han ringer, siger han.

Mustafa Amini spillede sine hjemmekampe på Ceres Park fra 2016 til 2020 og nåede i alt 131 kampe for århusianerne. Tidligere har han spillet for Randers FC, Borussia Dortmund II og Central Coast Mariners.

