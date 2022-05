AGF stadig på katastrofekurs

AGF forbliver i Superligaen efter Vejles nedtur i Farum.

Men mundvigene i Smilets By er på ingen måde på vej opad endnu.

Kamp et efter overlevelsen var sikret afslørede et mandskab med direkte kurs mod endnu en katastrofesæson.

Og de trofaste AGF-tilhængere har fanget stanken af muggen stolthed og rådvildhed i relationerne.

Allerede inden kampstart gjaldede meldingen, 'Vi 'GF! Hvem er I?' fra de trofaste tilrejsende. Og de fulgte så op med en improviseret stemningsboykot vedtaget i minutterne lige før kampstart.

Som spillerne gik på banen blev et bannere med ordene 'Konsekvenser Nu' rullet ud og dannede med et andet banner 'Trøjen Forpligter' et meget klart budskab.

Det er tungt at være AGF'er lige nu. Foto: Ernst van Norde

De tilhængere, som for to år siden dansede medalje-mambo i Busgaden og på Telefontorvet, føler sig svigtet af det, som spillerne har leveret siden nytår.

Ved pausetid kunne direktør Jacob Nielsen, bestyrelsesformand Lars Fournais og Kim Larsen fra bestyrelsen stå og sukke over en indsats, hvor der ingen lettelse og forløsning var at spore.

Det var så forkrampet og sammenbidt, at Viborg i løbet af de første 45 minutter burde have krøllet gæsterne totalt sammen.

AGF stillede med storindkøbene Mikael Anderson og Dawid Kurminowski fra start... tilsammen dyrere end Viborgs samlede lønbudget.

Alligevel var det Viborg, der lignede millionærerne. I adstadigt tempo kunne de sætte AGF under belejring gennem stort set samtlige 45 minutter.

Efter fem minutter kom den første advarsel, da Younes Bakiz helt fri bankede kuglen i sidenettet.

Og angrebsbacken Christian Sørensen profiterede markant af, at Mustapha Bundu slet ikke gad at tage del i de defensive pligter, så Alexander Munksgaard konsekvent kom på overarbejde.

Viborg-backen bliver nævnt som et emne i AGF, men han må uvægerligt have rendt rundt i første halvleg og tænkt, at et skifte til AGF ville indebære en hulens masse arbejde for bare at ligne et anstændigt hold.

På modsatte fløj traskede benådede Jon Dagur Thorsteinsson og lignede til fulde en spiller, som slet ikke gad. Havde han været i gang med at bygge et legorumskib, så var han den person, der fiskede en otter-brik frem, hver gang, der var brug for en firer.

AGF blev udraderet i de første 45 minutter, men slap nådigt med kun at være bagud 1-0 på det mål som Clint Leemans scorede efter en halv time - venligt serviceret af Mikael Anderson for at understrege elendigheden.

David Nielsen kunne have brugt alle sine fem udskiftninger i pausen, men han besindede sig og nøjedes med at trække Mikael Anderson og Jon Thorsteinsson.

Hvordan Bundu undgik krogen må handle om et væddemål. Mest markante indslag i en totalt utilfredsstillende indsats var, da han skubbede holdkammeraten Patrick Mortensen væk fra en åben hovedstødschance fem minutter før tid.

Og i overtiden løb han simpelthen ind foran en totalt fri Patrick Mortensen.

AGF vågnede imidlertid op sammen med sine fans, der meldte sig på banen med støtte efter pausen.

Nicolai Poulsen udlignede tidligt til 1-1, men den scoring blev annulleret efter en snæver offside.

Gæsterne sværmede omkring en udligning, men Viborg holdt hele vejen hjem, og nu er de stort set sikre på at skulle spille den afgørende kamp om en plads i Europa.

AGF-tilhængerne var til gengæld ubarmhjertige og kvitterede med 'Trøjen forpligter i AGF efter slutfløjt.

Der er lang vej.

