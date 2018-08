AGF-stjerne brandvarm i Spanien

Tilskuerne på Aarhus Stadion valgte lige før slutfløjt at kåre den serbiske målmand Aleksandar Jovanovic til banens bedste.

Men det kan meget vel vise sig at være sidste gang, at det sker.

2018 har været en lang succeshistorie for Jovanovic i AGF - og nu trækker udlandet i ham.

- Jeg har det fantastisk her i klubben. Mit forhold til fansene er fantastisk. Men det kan godt være, at det snart er tid for mig at rejse.

- Jeg ved, at der er interesse for mig fra en af de to største ligaer i verden.

- Det er så konkret, at jeg håber, der kan ske noget inden for de kommende dage, siger Jovanovic.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er AGF-keeperen på radaren i Spanien, hvor flere klubber søger en målmand - heriblandt Léganes, Rayo og Sevilla.

Arsenal-legenden: Drak tequila og champagne til jeg væltede over tre borde

Jovanovic' udvikling er en voldsom succes-historie i AGF. Fra udskældt Bambi på glatis til en målmand, der føler sig tryg bag sit forsvar, laver afklarede fremstød i feltet, samtidig med at han stadig har en fænomenal reaktionsevne.

Det er svært at fatte, at Jovanovic faktisk sluttede 2017 som bænkevarmer - fortrængt af Steffen Rasmussen, der tog chancen, da serberen blev skadet.

En succeshistorie

Serberen satte nok en gang en tyk streg under, at han formentlig er Superligaens mest formstærke målmand lige nu.

Allerede efter syv minutter satte han festen i gang, da han instinktivt dykkede ned til sin venstre side og parerede Kenan Kodros straffespark.

- Han kommer fra Bosnien, så vi snakker det samme sprog. Så jeg talte lidt med ham for at komme ind i hans hoved før sparket, men han ville ikke rigtig snakke, smilede AGF-keeperen efter kampen, hvor han ærgrede sig over, at ' De Hvide' ikke formåede at holde FC København væk, så indsatsen havde udløst en sejr.

Team Danmark blev rasende: Dansk OL-babe smed tøjet

Stjernernes utrolige dobbeltliv: Fra engle til djævle

Se også: Dramatiske scener i Aarhus: AGF-mareridt i overtiden

Se også: Tøffe langer ud: De er kandidat til Superligaens kedeligste hold

Se også: AGF's nye stjerneskud: - Opdraget til at man helst vil slå Brøndby