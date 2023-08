AGF-stjerne nærmer sig forlængelse

Om lidt under 12 måneder udløber Nicolai Poulsens kontrakt med AGF.

Derfor har det store spørgsmål de seneste måneder været, om den 29-årige midtbanespiller forlænger med Aarhus-klubben.

Og der er gode nyheder på vej, hvis du holder med AGF.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger trækker det nemlig kraftigt op til en forlængelse af den nuværende aftale.

Helt præcist er forventningen i øjeblikket, at en ny kontrakt til Nicolai Poulsen bliver præsenteret i løbet af næste uge.

Som Ekstra Bladet forstår det, bliver der smidt yderligere to år på samarbejdet, så parterne har papir på hinanden indtil sommeren 2026.

Nicolai Poulsen ser ud til at forlænge med AGF. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AGF's nummer seks har været en del af førsteholdstruppen i Aarhus siden 2019, hvor han kom til fra lokalrivalerne Randers FC.

I sidste uge satte Nicolai Poulsen nogle ord på sin kontraktsituation, da Ekstra Bladet spurgte ind til den efter nederlaget til FC Nordsjælland på 1-3.

- Der er status quo med forhandlingerne lige nu. Jeg forsøger bare at koncentrere mig om de ting, der sker på banen, nu hvor sæsonen er gået i gang, og så har jeg nogen, som tager sig af det uden for banen, var svaret fra midtbanespilleren.

Efterfølgende tilføjede danskeren, at han er meget glad for at have arbejdsplads i Aarhus.

- Som jeg har sagt før, er jeg stolt og glad for at være i AGF, og jeg kan ikke finde mange andre steder, som har den samme støtte nede bag målet, som vi har både i medgang og modgang.

- Så for mig er AGF virkelig kommet tæt på mit hjerte og min familie, så lige nu har jeg fokus på AGF.