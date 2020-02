AGF-stjerne stikker til FCK

HORSENS (Ekstra Bladet): Mustapha Bundu har manglet i stort set hele opstarten, men AGF-stjernen havde rystet sin skade af sig og gav varsler om et stort forår, da han var opmand til begge AGF’s scoringer i premieresejren i Horsens.

To knivskarpe indlæg smækket ind fladt, hvor Horsens-forsvarerne ikke kunne håndtere dem, og så kunne først Patrick Mortensen og siden Casper Højer sørge for målene i 2-1 sejren.

En sejr som Mustapha Bundu pirrende nok udnævnte til et bevis på ’hvad vi sigter efter.’

Ekstra Bladet bad Mustapha Bundu at uddybe, hvad han kunne få øje på i sit sigtekorn.

- Vi går efter at vinde alle kampe, lød den første melding inden AGF-profilen for alvor stillede skarpt.

- Vi vil gøre alt for at komme så højt som muligt. Hvorfor skulle vi ikke forsøge at nå andenpladsen? spurgte han ud i luften.

AGF sluttede efteråret ti point efter FC København. Løverne har indledt året med blot ét skuffende point i kampe mod rækkens to nederste hold. Det betyder, at AGF med sejren i Horsens har taget ind på FCK. De har en kamp – mod Randers FC – i hånden, og der er udsigt til et fortættet slutspil med to møder mod FCK.

Aarhusianerne kan altså selv snuppe de point, der skal til for at indhente løverne.

- Vi har et stærkt, stærkt hold. Vi har fået samlet en god gruppe spillere. Vi kan ikke gøre noget ved, hvad de andre hold gør i de kommende kampe. Men FCK har smidt point nu her, og det kan pludselig vise sig, at det bliver muligt at gå efter dem, sagde Mustapha Bundu, der måtte udgå midt i anden halvleg, men han nedtonede frygten for en ny skade.

- Det var en sikkerhedsforanstaltning. Det begyndte at stramme lidt op i baglåret, sagde han.

Se også: Redder AGF ud af stormvejr

Braithwaites Instagram går amok

Så meget tjener alle Superliga-trænerne