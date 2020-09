AGF-sviner mod Randers: - Ikke gode med bolden

RANDERS (Ekstra Bladet): Vi skal stadig tilbage til marts 2014 for at finde den seneste AGF-sejr i Randers, men alligevel er der næppe nogen AGF’ere der stortuder efter pointdeleren mod lokalrivalerne søndag.

Tværtimod jublede AGF-spillerne og bænken, som havde man vundet, da dommer Mikkel Redder blæste i fløjten for sidste gang. Selvfølgelig gjorde de det. For det var et jættepoint, som aarhusianerne tog med sig fra Randers efter 88 minutter plus det løse i undertal og en udligning i de døende minutter.

- Det er klart, at det var specielle vilkår, da vi fik Hausner smid ud så tidligt, og derfor betyder det ene point meget mere end normalt. Men jeg synes egentlig, det var et fortjent point set over hele kampen, sagde en velfightende Patrick Olsen og fortsatte.

- Vi arbejdede som svin og holdt Randers fra fadet. De havde vel kun deres hjørnespark, de var farlige på. Vi vidste, at Randers var nødt til at skabe kampen, og det er de ikke gode til. Hvis man giver Randers bolden, så har de umådeligt svært ved at finde på noget at gøre med den, lød ’svineren’ fra den nye AGF’er, der omgående har taget rivaliseringen mellem AGF og Randers til sig.

Patrick Olsen (tv) har hurtigt taget rivaliseringen mellem AGF og Randers til sig. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mere afdæmpet var Sebastian Hausner, der altså måtte gå bodsgang efter sin udvisning, der kom allerede efter to minutters spil, da han lavede en for kort tilbagelægning til William Eskelinen og derefter trak i nødbremsen på Marvin Egho, der var på vej i frit løb mod AGF-keeperen.

- Jeg er rigtig glad for Mortensens udligning, for gutterne havde kæmpet røven ud af bukserne for det point efter min fejltagelse. Det betyder meget mentalt efter vores kamp i torsdags.

Var udvisningen korrekt i dine øjne?

- Jeg har ikke set den igen, men jeg tænker, den er god nok. Jeg begik en klokkeklar fejl og fik ikke headet bolden godt nok tilbage. Så trak jeg angriberen i skulderen. Det var dumt af mig, sagde Sebastian Hausner.

Sebastian Hausner fik korrekt rødt efter blot to minutter. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Lige så lettet AGF var over det ene point, lige så skuffet var Randers-lejren.

- Jeg står med en kæmpe frustration i kroppen lige nu. Havde den endt 0-0, var det til at bære, for så kunne man kun klandre os for ikke at dirke AGF op. Men at vi scorer sent for så at tillade et indlæg, vi ikke kan forsvare, det er mangel på klasse, lød det resolut fra Thomas Thomasberg.

Også en velspillende André Rømer var storskuffet over pointtabet, og midtbanespilleren kunne ikke lade være med at stikke lidt tilbage mod AGF efter kampen.

- De jublede, som havde de fået tre point. Det er måske meget forståeligt, da de ikke har vundet over os i fem år. Så må det her føles som en lille sejr for AGF…

