AGF tæt på ny angriber

Meget tyder på, at AGF lander vinterens vigtigste transfer inden for de kommende døgn - en angriber.

Ekstra Bladet forstår, at De Hvide har vendt blikket mod nord og har afgivet et bud på Sarpsborgs skarpe danske angriber, Patrick Mortensen.

Flere kilder i Norge anser det for givet, at overgangen bliver realiseret. Således har danskeren været i færd med at pakke sin lejlighed ned de seneste dage.

Omvendt bliver talen mere ulden, når centrale personer i de to involverede klubber bliver konfronteret med historien. Således ønsker AGF's sportschef Peter Christiansen ikke at svare på om klubben forventer at præsentere en nyindkøbt spiller inden for de kommende døgn.

Der har længe summet med forlydender om, at AGF i forbindelse med aftenens titelforsvar i KMD Cup vil præsentere en ny spiller.

To kasser mod Genk

Patrick Mortensen kommer med kæmpesucces fra Norge. Den 29-årige danske angriber var med sine mange mål i 2017 en væsentlig årsag til, at Sarpsborg spillede en rolle i mesterskabskampen.

Bronzemedaljerne udløste en tur i Europa, hvor Patrick Mortensen tog sin skarphed med. Således scorede han to gange, da Sarpsborg overraskede med 3-1 sejr over Brøndbys overmænd, belgiske Genk.

AGF-træner David Nielsen brugte otte år i Norge inden han i 2015 fik trænerjobbet i Lyngby. Han har et indgående kendskab til den norske liga, lige som AGF's sportschef Peter Christiansen ynder at kigge mod det skandinaviske marked.

På den led må en aftale med Patrick Mortensen anses for det sikre valg i AGF's angriberjagt. Klubben er tidligere blevet kædet sammen med Timothy Weah fra Paris Saint Germain og Sven Braken fra Nijmegen.

