AGF-træner efter VAR-drama: Jeg vil ikke lave overskrifter

Vilde VAR-scener udspillede sig i de døende minutter i opgøret mellem AGF og Silkeborg IF, AGF's Uwe Rösler er ikke helt enig med dommerteamets beslutninger, men accepterer dem alligevel

Dommerteamet i kampen mellem AGF og Silkeborg IF kom i den grad på overarbejde og i fokus i forbindelse med Superliga-kampens døende minutter.

Først tacklede Silkeborgs Alexander Busch AGF's Mikkel Duelund bagfra, hvilket udløste kraftige straffesparks- og udvisningsappeller fra AGF-lejren. Men kampens dommer lod spillet fortsætte.

Og selvom Uwe Rösler ikke var helt enig i dommerteamets beslutning i den givne situation, ved den tyske cheftræner, at han ikke kan ændre fortiden.

- Vi følte klart, at vi skulle have haft straffe ved Duelund-tacklingen,

- Silkeborg skulle have haft et rødt kort, da Busch var sidste mand.

- Så havde kampen været ovre, fortæller den pragmatiske tysker til den fremmødte presse efter kampen.

Selvom Uwe Rösler i bund og grund er uenig i dommerteamets valg ved Busch/Duelund-hændselsen, er han også en garvet herre i fodboldens verden, der ved, at han ikke skal tale over sig.

- Jeg er skuffet over, at vi indkasserrede to mål i overtiden

- Men jeg kommer ikke til at lave overskrifter i dag, vi må være nødt til at leve med resultatet.

Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men vil du ikke have en forklaring fra dommeren om...?

- Jeg er ikke interesseret i at få en forklaring fra dommeren, det, der er sket, er sket.

- Mit synspunkt er, at Duelund skulle have haft straffe i første omgang.

Men AGF fik til sidst sit straffespark langt inde i dommerens overtid. Efter lidt klumpspil foran Nicolai Larsens mål endte bolden med at ramme hånden på Silkeborgs Tobias Salquist, og efter en grundig VAR-gennemgang fik kampens dommer, Jens Maae, Ceres Park til at eksplodere, da han pegede på pletten til stor frustration hos Silkeborg-mandskabet.

Det tyske nyindkøb Janni Serra fik chancen fra pletten, men brændte. Desværre for Silkeborg vurderede dommerteamet, at målmand Nicolai Larsen ikke var placeret rigtigt på målstregen, så der blev dømt omspark. Her tyrede islandske Mikael Andersson bolden op i venstre målhjørne ind bag en chanceløs Silkeborg-keeper.

