AGF tryller i bundbrag

AGF's nye spydspids Patrick Mortensen valgte at gøre tingene i omvendt rækkefølge, da AGF efter en trist periode kom tilbage på sejrskurs med en 3-0-sejr i Horsens.

Efter at have bragt ' de hviie' foran tidligt i kampen valgte den 29 årige tidligere Sarpsborg- og Lyngby-angriber at brænde chancer, som han tidligere i karrieren må have scoret på.

Heldigvis for ham fik han reddet æren og styrket selvtilliden med endnu et mål i slutminutterne.

Da Patrick Mortensen er noteret for henholdsvis 50 Lyngby-mål og 32 Sarpsborg-mål, må han været mere effektiv end i aftenens kamp.

Afbrænderne vil han dog ikke komme til at høre for.

Kampen endte i en stor forløsning for AGF, der var nærmere både 4-0 og 5-0 end et comeback fra hjemmeholdet, der endte med at blive spillet ud af egen bane.

Efter den dovne indsats mod Vejle var AGF anderledes på mærkerne i Horsens.

En af de nye i startopstillingen, Mustapha Bundu, sørgede for, at gæsterne kom flyvende fra start.

Han sendte efter 11 minutter et hårdt indlæg ind i feltet, hvor Bror Blumes skud blev halvklaret, hvorefter Patrick Mortensen sparkede riposten op i nettaget.

Derefter havde først Bror Blume og dernæst to gange Patrick Mortensen muligheden for at bringe AGF yderligere foran.

Især Patrick Mortensen kunne have fået en søvnløs nat, da han leverede årets afbrænder, efter han fra kanten af det lille felt sparkede på stolpen.

Senere havde han også et hovedstød lige forbi den ene opstander, inden den indskiftede Tobias Sana kort før tid spillede ham totalt blank, så den nye AGF-angriber kunne score forårets mål nr. seks i AGF-trøjen.

Imellem de to Patrick Mortensen-mål havde en veloplagt Mustafa Amini bragt AGF på 2-0, da Horsens-forsvarsspilleren Mikkel Qvist klumrede i det og ikke fik sparket bolden væk, men i stedet prøvede at spille sig ud af kniben.

Den uheldige helt fra Vejle-kampen, lejesvenden fra Liverpool, Kamil Grabara, var ikke kommet sig 100 procent efter den famøse aften og viste i par situationer usikkerhed uden dog, at det kom til at koste.

Før den halve time var rundet, måtte AGF's Alexander Munksgaard udgå, fordi han følte sig utilpas efter at være blevet ramt i hovedet i en duel.

Inden han forlod banen stod han for afleveringen til den store Patrick Mortensen-afbrænder.

Horsens måtte i sidste øjeblik ændre i startopstillingen, da Rune Frantsen udgik, og det gav plads til den tidligere AGF-angriber Kasper Junker, men sidstnævnte fik ikke som tidligere mulighed for at sige tak for sidst - eller hvad nu siger, når man er blevet vraget og solgt.

