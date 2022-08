AGF vil kapre Vejle-profil

Det store salg af Albert Grønbæk til Bodø/Glimt har givet AGF bugnende muskler på transfermarkedet, og De Hviee er klar til at gå i offensiven.

Første punkt på dagsordenen bliver at erstatte Albert Grønbæk direkte, og her kan Ekstra Bladet afsløre, at aarhusianerne kigger mod Vejle.

Her har Stig Inge Bjørnebye udset sig Arbnor Mucolli som en ideel afløser på den offensive midtbane.

AGF har rettet blikket mod Arbnor Mucolli, der er gået ind i sit sidste kontraktår i Vejle. Foto: Jens Dresling

AGF er klar til at betale gode penge for at sikre sig den talentfulde midtbanespiller, der ad flere omgange har bevist, at han kan være en offensiv profil i Superligaen.

Alligevel kan prisen blive en hurdle for handlen, da Vejle vil have et 'tocifret millionbeløb' for sin rubin.

Det tocifrede millionbeløb ligger tæt på de 10 mio. kr., men Vejle har valgt at holde beløbet flydende for nu, da der er konkret interesse fra udlandet.

Med tanke på hvor ondt det gør at se Tobias Mølgaard rende rundt i en hvid trøje for inkarnerede VB-fans, så er forlydenderne, at ejerkredsen i Nørreskoven hellere sælger den lokale profil til udlandet end de kommende Superliga-rivaler i Østjylland ...

22-årige Arbnor Mucolli har et år tilbage af sin kontrakt med Vejle.

