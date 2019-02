AGF'er skifter til udlandet

Martin Spelmanns tid i AGF er nu et overstået kapitel, og den hårdtarbejdende midtbanespiller fortsætter nu i stedet karrieren i den norske klub Strømsgodset, hvor transfervinduet stadig er åbent for spillere, der er kontraktfrie.



Det melder den aarhusianske klub ud på sin officielle hjemmeside, som ligeledes fortæller, at Spelmanns kontrakt med AGF er blevet ophævet med omgående virkning.



For den nu tidligere AGF'er er der tale om et velovervejet skifte, da han har talt med en række personer, som kender godt til norsk fodbold, fortæller han. Derfor har han en god mavefornemmelse forud for det nye udlandseventyr.



- På nær sidste sæson har Strømsgodset været et tophold i ligaen og har spillet europæisk i flere sæsoner, så det er en klub med succes. Det er en også klub - og det har jeg allerede mærket i dag - med en stor kærlighed fra byen og fansene, og modtagelsen af mig har været varm og overvældende. Så jeg er glad og ser nu frem til at tage hul på nyt kapitel i mit fodboldliv, lyder det fra Martin Spelmann.



Han påpeger desuden, at skiftet også meget gerne skal medføre den mængde spilletid.



Tidligere har Spelmann også prøvet sig af i tyrkisk fodbold, hvor han spillede for Gençlerbirliği, inden han i 2016 skiftede til AGF. Her blev det til i alt79 kampe og ni mål for den tidligere OB, Brøndby og Horsens-spiller.

Se også: Vilfort forklarer exit: - FCK står bag klager

Se også: To kontroversielle Superliga-domme lavet helt om

Se også: Premier League-træner fyret

Sands store eksamen: Sommerudrensning i Brøndby