AGF'ere slidt ned: Spillede fem kampe med en skade

AGF har taget hul på træningen forud for Superliga-opstarten, men Üwe Rösler kan glæde sig over, at der stadig er noget tid til premieren

Bronzemedaljer og Aarhus' kortvarige guldhåb sled hårdt på Üwe Röslers tropper i slutningen af sidste sæson.

Det er konklusionen, efter at aarhusianerne er mødt ind efter sommerferien.

Skader er der nemlig nok af. Også til flere profilerede skikkelser.

Det fortalte cheftræner Uwe Rösler, da AGF tirsdag eftermiddag afholdt mediedag på Fredensvang.

- Sidste sæson var hård ved os. Fysisk og mentalt. Sommerpausen er meget kort, og en hel del af vores spillere er endnu ikke kommet sig helt fysisk, efter at vi lykkedes med at slutte så godt af, som vi gjorde.

Tobias Møllgaard, Kevin Yakob, Gift Links, Patrick Mortensen og Mikael Andersson træner eksempelvis ikke på fuld blus.

- Tobias Møllgaard spillede de sidste fem kampe med en skade, og Mikael Andersson blev også skadet. Lad mig bare sig det sådan her - der er meget plads på holdet til, at de unge kan vise sig frem nu.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tobias Mølgaard i aktion. Foto: Ernst van Norde

Patrick Mortensen starter anderledes

- 'Patty' (Patrick Mortensen, red.) er egentlig klar, men sidste sæson var krævende for ham, og det var vores intense træning også, så vi har besluttet, at vi tager det mere roligt med ham, og han kommer ikke til at spille de to første kampe i vores preseason.

Den tyske cheftræner kunne ikke afvise, at de muligvis også ville misse Superliga-premieren mod Vejle, men han er fortrøsningsfuld frem mod Club Brugge, der venter et par dage efter i kvalifikationen til Conference League.