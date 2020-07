AGF's Mustapha Bundu er testet positiv for corona

AGF-stjernen Mustapha Bundu er testet positiv for coronavirus og skal blive hjemme de kommende syv dage. Resten af truppen og staben er foreløbig testet negative.

Det melder AGF på klubbens hjemmeside.

- Efter tirsdagens test kom Bundus resultat ud som positiv. Han er symptomfri og vi følger nu de retningslinjer fra Divisionsforeningen for personer, der er testet positiv.

- Det er ærgerligt, at vi må undvære en spiller af den her kaliber i de kommende to kampe. Men vi følger naturligvis de givne retningslinjer og tager vare på situationen - blandt andet med yderligere test af hele gruppen, siger sportschef Peter Christiansen.

Vi må undvære @musbundu19 i de kommende to kampe efter han er blevet testet positiv for Covid-19. Bundu - der er helt frisk og symptomfri - trækkes derfor ud af truppen i de kommende syv dage ⬇️ #ksdh https://t.co/SngbxGcqSe — AGF (@AGFFodbold) July 22, 2020

Dermed er AGF uden Bundu i de kommende to kampe mod FC Nordsjælland og Brøndby.

Bundus positive coronatest kommer blot to dage efter AGF's utrolige 4-2-sejr i Parken mod FC København, hvor to af klubbens spillere valgte af feste med fansene.

AGF-profil deltog i vild jubelrus: - En vild og vanvittig oplevelse

AGF'ernes coronabrøler: Nu er de taget ud af truppen

Mustapha Bundu har fået corona og er ude mod FCN og Brøndby. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Mustafa Amini og Zach Duncan blev derfor omgående taget ud af truppen af frygt for coronasmitte, men virussen har altså ramt en helt tredje spiller i truppen.

Coronasagerne rammer på et skidt tidspunkt for AGF, der kæmper for at holde FCK bag sig og hente de første sølvmedaljer siden 1996.

Udover Bundu med corona samt Duncan og Amini med coronafrygt, så må AGF onsdag aften undvære Nicolai Poulsen og Jon Dagur Thorsteinsson, der sidder ude med almindelig kort-karantæne, så det er et noget ramt Aarhus-hold, der gæster Farum.

Tidligere på onsdagen blev Bundu kædet sammen med et skifte til Dortmund, som du kan læse her, og med blot et år tilbage af kontrakten med AGF, så ligner det et salg denne sommer. Dermed kan Bundu nu have spillet sin sidste kamp for klubben.

Følg FCN-AGF LIVE HOS EKSTRA BLADET KLOKKEN 18

Se også: Corlu håber Brøndby anker: Utilfreds med spyt i hovedet

Se også: Harder banker mændene

Se også: Legende i dansk fodbold er død

Eksperten råder: Han bliver pointmaskinen