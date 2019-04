AGF's nye bomber får hjælp af tidligere FCK'er

AGF's nye angrebsvåben Patrick Mortensen har lært at leve med sine afbrændere.

Takket været en personlig coach, den tidligere FCK-spiller med mere Morten Bertolt.

Så den 29-årige angriber kunne stråle efter to mål i AGF-sejren på 3-0 over Horsens.

- To mål på fem. Det er vel meget godt, lød det fra Patrick Mortensen, der startede med at bringe AGF foran, inden han havde tre afbrændere deriblandt forårets måske største afbrænder, da han spejlblankt fra fem meter sparkede på stolpen.

Han reddede aftenen, da den indskiftede Tobias Sana modsat Mustapha Bundu gav en 100 procent mulighed, så han kunne slå 3-0 sejren fast.

Imellem de to mål havde Mustafa Amini bragt AGF på 2-0.

- Vi ville gerne have scoret et hattrick, Derfor jeg gav Mustapha Bundu en skideballe, og han var da også hurtig til at sige undskyld, fortalte Patrick Mortensen efter en bevæget aften, men også stor aften, fordi han trods alt er indkøbt til at løse AGF's problem med at score tilstrækkeligt med mål.

- Det vigtigste for mig er, at jeg kan komme til chancer, sagde Patrick Mortensen, der nu er oppe på seks mål i foråret.

- Jeg tænker ikke så meget over det, når jeg har brændt.

- De er bare med at komme videre, fordi en Messi brænder jo også ind i mellem, sagde Patrick Mortensen, som gerne vil indrømme, at AGF er en del større, end hvad han tidligere har prøvet i karrieren, som for alvor tog fart i Lyngby og fortsatte med uformindsket kraft i norske Sarpsborg, så han ankom til AGF med 82 mål på ’bogen’ fordelt henholdsvis 50 mål i Lyngby og 32 mål i Sarpsborg.

Samarbejdet med den personlige coach Morten Bertolt har været i gang i to år.

- Vi taler sammen efter hver eneste kamp, men det kan også være, at vi har flere samtaler i løbet af en uge, fortalte Patrick Mortensen, der udover sejren og målene var glad for det udtryk, som AGF havde efterladt.

Det endte med, at Horsens blev spillet ud af egen bane, og 'de hviie' var nærmere 4-0 og 5-0 end et Horsens come back i en kamp, hvor hjemmeholdet ikke fik skabt en eneste reel målchance.

Selv om den uheldige helt fra forleden, lejesvenden fra Liverpool, Kamil Grabara fik oprejsning, viste han i glimt usikkerhed, så han er ikke kommet helt over den famøse aften mod Vejle.

Modsat hjemmeholdet vadede AGF i chancer, og både Bror Blume og Mustapha Bundu var blandt andet alene med en velspillende Matej Delac, så Patrick Mortensen var ikke alene om at brænde oplagde målchancer..

Allerede efter godt en halv time måtte gæsternes Alexander Munksgaard udgå efter at være blevet ramt i hovedet.

Se også: AGF tryller i bundbrag

Se også: Frås! Danske klubber brænder millioner af på agenter

Se også: Superliga-profil vil væk: Afviser af forlænge