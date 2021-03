AGF's nye sportschef ryger efter krænkelser

AGF skal på jagt efter en ny sportschef, efter kontrakten med Hans Jørgen Haysen blev revet over tidligere på dagen.

Det sker efter, at en tidligere ansat i SønderjyskE inden for de seneste tid har fremsat beskyldninger om krænkelser begået af Hans Jørgen Haysen.

Påstandene er nedfældet i et omfattende dokument, der er sendt til bestyrelserne i såvel AGF som SønderjyskE.

I dokumentet indgår skriftlig korrespondance mellem Haysen og den ansatte, som tjener som dokumentation for beskyldningerne.

Hans Jørgen Haysen blev efterfølgende mødt med beskyldningerne af AGF, og det blev hurtigt klart, at det var uholdbart for De Hvi'e at holde fast i Hans Jørgen Haysen.

Der er formelt set ikke rejst nogen krænkelsessag mod SønderjyskEs tidligere sportschef, men såfremt AGF havde opretholdt ansættelsen af sin nye sportschef, så ville den ligge som en tikkende bombe.

Det var årsagen til, at Hans Jørgen Haysen med kort varsel blev meldt syg, da han skulle tiltræde i AGF i mandags. Meldingen fra AGF gik på, at han udviste tegn på sygdom, og der var tale om en sikkerhedsforanstaltning.

Hans Jørgen Haysen blev i slutningen af januar præsenteret som ny sportschef i AGF, hvor han var udset til at afløse Peter Christiansen.

Nu har AGF været uden sportschef i tre måneder, og Jacob Nielsen skal nu atter på jagt efter sådan en til at styre den sportslige del i en af landets største Superligaklubber.

Hans Jørgen Haysen har ikke ønsket at udtale sig til denne artikel.

