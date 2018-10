AGF's nye stjerne i elendig form: Skrækmåned venter

AARHUS (Ekstra Bladet): Det har laaaange udsigter for Youssef Toutouh før han kommer til at gøre en forskel for AGF.

For super-teknikeren fra FCK ankommer til Aarhus med et smil på læben og udsigt til tungen ud af halsen.

Han har ikke spillet kamp på højeste niveau siden 19. november 2017. Det er fem måneder siden han sidst trænede på topniveau i FC København og den fysiske forfatning er mildt sagt elendig.

Derfor blev den nye AGF'er sendt ud på et stenhårdt første træningspas på Fredensvang med sigte på at få bygge ham op til kampform.

En skrækmåned med hård fysisk grundtræning venter, og det er faktisk alt, som ligger fast nu.

- Nu må vi se, hvor lang tid det tager. Jeg føler ikke, at jeg skal stresse. Jeg har ikke spillet en officiel kamp siden november. Nu handler det bare om at komme i gang. Jeg havde den første træning i dag, og den var hård... men det var dejligt at have følelsen af at være en del af et hold igen, siger Youssef Toutouh i forbindelse med sin første arbejdsdag i Aarhus.

- Jeg vil ikke tænke så meget over, hvornår jeg kan spille. Det vigtigste for mig er, at finde balancen igen, træne med et hold igen... alle de små ting... Og det konditionelle tror jeg bliver mit største problem. Jeg kommer til at arbejde meget med min fysiske form, og så må vi se hvor lang tid det tager, siger den nye AGF'er, der ikke vil gætte på, hvornår han første gang trækker trøjen med nummer 24 på for at spille Superliga-bold igen.

- Jeg har ikke sat nogen dato. Det tror jeg er vigtigt. Det handler om at få hovedet på plads, arbejde hårdt og så må vi se, hvor lang tid det tager, konstaterer Youssef Toutouh, der har været henvist til at fitnesslokaler og parkbold med vennerne siden aftalen i Parken udløb.

- Det har været meget svært. Jeg har lavet en del i styrken, men det er ikke det samme som at træne sammen med et hold. Sidst jeg gjorde det var i maj.

- Jeg kan ikke finde så meget motivation i at træne styrke alene, men selvfølgelig har jeg lavet noget med en bold sammen med nogle gutter. Det er det, som jeg elsker alleremst.

- Jeg har trænet i Fælledparken, i forskellige haller og bare selvtrænet en masse. Jeg har prøvet at få det bedste ud af det, men det har været rigtig svært, erkender Youssef Toutouh, der satsede stort på at bruge sit gennembrud i FCK til komme til udlandet.

- Jeg ville gerne til udlandet. Nogle gange skal man passe på med at sige den slags for tidligt, men jeg følte, at jeg var klar til det. Sådan er livet, nu er jeg her. Det er sket, og forhåbentlig er det noget, som gør mig stærkere, og noget jeg kan bruge i fremtiden, siger Youssef Toutouh.

Han drømte om Spanien... nu må han tage til takke med Aarhus Stadion, hvor der er fællessang på Thomas Helmigs 'Malaga' inden kickoff... men som Aarhus-drengen synger 'Nogle døre. Må man lukke for at verden kan blive større.'

