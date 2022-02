AGF's nye stjerne med overraskende krav

Et af de vigtigste emner for Jack Wilshere i forbindelse med skiftet til AGF drejede sig ikke om løn, bil eller bolig.

I stedet var det muligheden for at træde ind på sidelinjen i træningen af ungdomshold, der blev smidt på bordet.

- Det var et af spørgsmålene som jeg rejste over for klubben, og de var ret glade for, at jeg spurgte.

- Jeg har fundet en interesse i trænergerningen inden for de seneste måneder, og jeg tror, at det vil hjælpe mig i mine overvejelser, at jeg har set andre kulturer og metoder, fortalte Jack Wilshere i forbindelse med første træningsdag.

Stig Inge Bjørnebye mener, at Wilshere kan rykke træningskulturen i AGF. Foto: Ernst van Norde

Og klubbens sportschef Stig Inge Bjørnebye lod sig rive helt med, da han blev spurgt til de muligheder, det giver at hente en tidligere topspiller ind.

- Læring handler om referencer og inspiration. Jeg husker selv, når man flytter til et nyt niveau, tænker man, 'Wauw, kan man spille fodbold sådan?' De unge ved jo, hvad han har været en del af, og de har en, de kan se op til og lære af. Han er en naturlig mentor for Albert Grønbæk og de andre unge, sagde Bjørnebye.

- Det er ikke et sats, at vi har hentet ham. Det er længe siden, han har været skadet, men han kan blive det her, det er klart. Hvis vi skal have skepsis til alt, vi laver, kan vi ikke lavet noget. Der er altid usikkerheder i fodbold.

- Han er frisk og klar. Alle kender hans skadehistorik også mig. Men vi har dygtige folk. Kevin Diks kom også hertil efter at have meget skadet, men han var nærmest ikke skadet i den tid, han var hos os, sagde AGF-bossen som kunne se hundredvis af AGF-fans dukke op til første træning.

AGF er seneste klub til at lande en profil med et flot cv. Foto: Ernst van Norde

Og det bed hovedpersonen også mærke i.

- Det var jeg overrasket over. Jeg har været i klubber, hvor der var en åben træning før en stor kamp, og hvor medierne måtte være der i de første 15 minutter, så det var en smule anderledes.

- Jeg kunne dog godt lide at se alle fansene der. Man kan virkelig mærke, at holdet og byen er en enhed. Det har jeg også kunne mærke fra alt den kærlighed, som jeg har fået på de sociale medier.

- I hver eneste klub, som jeg har været i, har jeg haft et specielt forhold med fansene. Det hjælper virkelig på det hele, så det vil jeg gerne være med til at udvikle her, sagde han.

