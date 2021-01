AGF's store scoop: Lukkede øjnene for chefens smuthul

SønderjyskEs nye ejer overhørte anbefalinger om at genforhandle sportschefens aftale i klubben

Hans Jørgen Haysen pakker om en måned sit kontor sammen i Haderslev Idrætscenter for at rykke videre nordpå til Fredensvang og AGF.

De Hvi'e får dermed på ukompliceret vis lukket hullet efter Peter Christiansen, fordi Haysens opsigelsesvarsel gav ham et meget kort smuthul til at rykke videre.

Nu står SønderjyskE tilbage med sorteper.

Efter 17 år i klubben sker det utænkelige. Hans Jørgen Haysen forsvinder.

Det sker ikke mindst, fordi de nye ejere af SønderjyskE valgte at ignorere, at FC Københavns kapring af Peter Christiansen i AGF satte en sportschef-rokade i gang, som kunne få konsekvenser for klubben.

Allerede i starten af december blev det i forlængelse af FCK's ansættelse flaget internt i SønderjyskE, at aftalen med Hans Jørgen Haysen var hægtet op på et meget kort opsigelsesvarsel.

En af personerne, der bragte det på bane, var ifølge Ekstra Bladets oplysninger direktør Klaus Rasmussen. Han ønsker i dag ikke at kommentere sine aktioner.

- Det drejer sig om kontraktlige forhold. Det har jeg ingen kommentarer til, siger Klaus Rasmussen til Ekstra Bladet.

Klaus Rasmussen (nummer to fv) advarede om Hans Jørgen Haysens (th) korte opsigelse. Foto: Anita Graversen

Trods gentagne advarsler valgte ejerne at ignorere det og undlod at tage hul på en genforhandling af Hans Jørgen Haysens aftale med klubben.

Dybest set tog ejerne Haysens loyalitet for givet, og det afspejles meget fint i, at SønderjyskE nu er fanget totalt på bar bund i forhold til en mulig afløser.

- Det her er helt nyt for os, så nu trækker vi lige luft ind, inden vi tager hul på rekrutteringen, siger Klaus Rasmussen.

AGF's jagt på en sportschef er ovre... nu kommer turen til SønderjyskE.