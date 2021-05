AGF's straffehelt: - Skulle se om dommeren var vågen

Jon Thorsteinsson gik til straffepletten tre gange og var en vigtig faktor, da AGF blev Europa-klar efter et sandt drama

Jon Dagur Thorsteinsson havde isvand i årerne, da Superligaen spillede på sidste vers for denne sæson fredag aften.

Islændingen bragte sig flere gange i fokus. Særligt fra straffesparkspletten, hvor Thorsteinsson gik til bolden ikke mindre end tre gange.

Først da han sikrede AGF en straffesparkskonkurrence i de døende sekunder af den forlængede spilletid.

Jon Thorsteinsson blev helten for AGF. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Så da han gik til bolden og brændte i straffesparkskonkurrencen, og endelig da han scorede på omsparket, fordi Jacob Rinne var gået for tidligt.

- Hvad kan jeg sige? Jeg elsker drama og nyder den store scene, grinede Jon Thorsteinsson efter kampen.

Hvilket spark var der mest pres på?

- Helt klar det første. Hvis jeg brændte der, var vi færdige. Men jeg tog bolden tidligt, og jeg vidste, jeg nok skulle sparke den ind.

Vidste du også det i straffesparkskonkurrencen?

- Haha, jeg skulle lige se, om dommeren var vågen...

- Det var han heldigvis. Ej, der var lidt nerver på, og jeg er bare glad for, at jeg scorede, da det gjaldt.

Ekstra Bladet ville gerne have hørt AGF-keeper Kamil Grabaras reaktion oven på de tre reddede straffespark, men den polske keeper ønskede af uransagelige årsager ikke at stille op til flere interview, end det, han blev presset til på tv...

Artiklen fortsætter under billedet.

Rasmus Thelander i dyb skuffelse. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

AaB-styrmand Rasmus Thelander var dog mand nok til at stille op i nederlagets stund, selv om han tydeligt havde lyst til at være alle andre steder end lige på løbebanen på Aarhus Stadion.

- Det gør rigtig, rigtig ondt. Jeg ville sindssygt gerne have været i Europa med det her hold. Vi har været ringe i store dele af sæsonen, men vi tager store skridt, og de europæiske kampe havde rykket os endnu mere, sagde Rasmus Thelander, der selv brændte et straffespark, sagde Rasmus Thelander og konkluderede.

- Det er den ondeste måde at tabe på overhovedet. Specielt fordi, vi havde sejren i hænderne to minutter før tid i forlænget.