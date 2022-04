- Alt er negativt

David Nielsen erkender, at det ser sort ud i AGF, men cheftræneren hæfter sig ved, at han så en reaktion fra sine spillere i Haderslev

Krisen kradser i AGF, og med én sejr i de seneste 11 kampe, så skal David Nielsen og co. prise sig lykkelige for, at Vejle og SønderjyskE har høstet så få point.

Ellers kunne dette sørgelige AGF-hold nemt komme nedrykningsfare. Det kan man nu stadig, som tingene ser ud.

- Det er første gang i mine fire år i AGF, at jeg føler, vi er et sted uden medvind eller positivitet. Vi spillede en helt lige kamp i Haderslev, men alle omstændigheder ændrede sig, da de scorede til sidst. Nu er alt negativt, negativt, negativt igen, sagde David Nielsen, der stadig mener, han er den rette træner i Aarhus.

Artiklen fortsætter under billedet.

David Nielsen er med på, at det negative fylder næsten ALT i AGF efter endnu et nederlag. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

- Det er meget nemt at hoppe over i den grøft, hvor ALT er dårligt. Jeg er med på, at vi står her uden point igen, og det er helt naturligt, du spørger, men jeg fik en reaktion fra mine spillere i forhold til sidste kamp, og mod Sønderjyske tabte vi udelukkende på kvalitet – ikke indstilling.

Læs også.

Stig Inge Bjørnebye ville ikke for alvor forholde sig til David Nielsens job.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den beslutning vil udløse jordskælv i AGF