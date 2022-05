Nedturen har nærmest været uden sidestykke i foråret for AGF.

Én sejr i 14 kampe er et udtryk for en halvsæson, hvor alt er gået galt for AGF, der kun er blevet reddet af, at SønderjyskE og Vejle gennem hele sæsonen har været dårligere end dem.

Det var tæt på at ende som i 2014, hvor AGF senest røg ud af Superligaen. Men FCN-sejr i weekenden over Vejle, sikrede århusianerne en ny sæson i Superligaen.

Artiklen fortsætter under billederne.

Stemningen er kritisk i AGF efter endnu et nederlag. Søndag tabte holdet 0-1 til Viborg. det ligner en travl sommer med mange udskiftninge rpå fredensvang. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix.

Stig Tøfting mener, at David Nielsen er færdig i AGF, når sæsonen er forbi. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

Men med investeringer sidste sommer for 42 mio. kr. i nye spillere er nedturen mere overraskende.

Ansvaret for nedturen ligger ikke kun hos cheftræner David Nielsen. Sportschef Stig Inge Bjørnebye har også et stort ansvar for, at AGF er endt, hvor klubben er.

Derfor mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, nu, at man må i gang med den helt store udrensning på Fredensvang.

- Alt i AGF skal endevendes, mener Stig Tøfting og uddyber:

- Der er i sandhed behov for, at der bliver renset ud i AGF oven på den her skuffende sæson.

- Det gælder både i spillertruppen og i trænerstaben.

- David Nielsen har med ’hjælp’ fra sine trænere (Kenneth Dokken og Dave Reddington) ikke evnet at vende tingene i foråret. Det virker som om, trænerstaben slet ikke har den harmoni og dynamik, man har brug for i den slags situationer.

Sportschef Stig Inge Bjørnebye, der her ses i samtale med Jacob Nielsen, bør også være et tema for bestyrelsen, mener Stig Tøfting. Foto: Ernst van Norde.

- Jeg nægter at tro, at David Nielsen har bedt om at få de to som sine assistenter. Og normalt er det sådan, at assistenterne kan inspirere en cheftræner med nye ideer, men det er slet ikke sket i AGF.

- Jeg har svært ved at finde noget positivt i det, der foregår her og nu i AGF, pointerer Stig Tøfting.

Han har påpeget i sin klumme i Ekstra Bladet, at AGF må finde en ny træner, men han mener også sportschef Stig Inge Bjørnebyes arbejde skal op til revision.

- Han har investeret store summer sidste sommer uden at få et udbytte. Sportschefen indkøb står i sandhed også til diskussion hos bestyrelsen. Der er ikke plads til flere fejlskud, mener Stig Tøfting.

Én sejr i 14 kampe i foråret. Faktisk har AGF kun én sejr de seneste 16 kampe. Krisen er stor i AGF, der blev reddet af FCNs sejr over Vejle i weekenden. Foto: Ernst van Norde.

Noget af det, der har undret ham mest i det pointfattige forår, er, at AGF altid har skiftet ud én til én. Forstået på den måde, at en angriber har afløst en angriber. En venstre back byttes ud med en venstre back. Ingen overraskelser. Ingen systemskift.

- Når det nu går skidt, forstår jeg ikke, at man ikke taktisk ryster posen en smule. Eksempelvis prøver at skifte til to angribere i forsøget på at ændre en fodboldkamp. Jeg begriber ikke den fremgangsmåde til tingene, som trænerstaben har haft til den kritiske situation i AGF, pointerer han.

Til trods for den store krise i denne sæson, ser Stig Tøfting muligheden for, at AGF allerede i den nye sæson kan være tilbage i det fine selskab i top-6.

- AGF har en stærk økonomi. Med den rigtige udrensning og tilførsel af de rigtige spillere, kan klubben sagtens være med i top 6 allerede i næste sæson, mener han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens optur: Brøndby!

- Efter ti kampe uden sejr kom Brøndby fuldt fortjent tilbage på sporet i tide til, at de nu for alvor er inde i kampen om fjerdepladsen og en billet til Europa.

Ugens nedtur: AGF!

- 18. februar 2022 er datoen de husker i AGF. Det var den eneste sejr i år. Siden har de spillet fem uafgjorte og tabt otte. Pinligt.