Alvorlig situation: - Det har ramt sjælen

David Nielsen erkender, at situationen i AGF er alvorlig, men cheftræneren tror, at løsningen på problemerne er lige om hjørnet

AGF leverede endnu en blodfattig indsats, da aarhusianerne søndag aften blev kørt over i Aalborg.

Det er blot blevet til to point i fire Superliga-kampe krydret med den skandaløse Europa-exit mod nordirske Larne.

Alt i alt en rædderlig indledning på sæsonen for David Nielsens mandskab.

- Selvfølgelig er det alvorligt at stå her uden sejre og være ude af Europa, før det overhovedet kom i gang. Men det er ikke mere alvorligt, end du og jeg gør det til. Jeg vil være den første til at indrømme, at det gjorde ondt at ryge ud mod de der fra Nordirland. Det har ramt sjælen, lød det fra David Nielsen, der fortsatte:

- Vi skal skynde os at blive dygtige, for nu har vi et efterslæb. Men vi har det utrolig tungt med at score mål, og det er det sværeste at have det tungt med i fodbold.

- Mod AaB var det tydeligt, at vi var shaky i perioder og havde dårlig selvtillid. Det er helt klassisk, og man kunne se, vi var ramt, da AaB fik scoret føringsmålet, og da de fik det andet mål efter pausen, sagde David Nielsen.

Rådvilde AGF'ere fik lagt pres på AaB i kampens afslutning men var reelt ikke i nærheden af point. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Har det overrasket dig, at det har været så svært at bygge et nyt AGF-hold op?

- Jeg havde da ønsket, at det ikke havde gået sådan her. Vi skal kunne bygge et hold op uden at ryge ud af Europa og stå med to point i fire kampe.

- Når det er sagt, så havde vi sidste sæson en stor angriber og de to mest dynamiske backs i ligaen. Nu har vi to nye backer og en lille, bevægelig angriber. Derudover forsøger vi at skabe en anderledes og mere offensiv spillestil, sagde David Nielsen.

- Hvad gør, at du stadig har tro på, at I kan vende det her?

- Vi har prøvet det her før i AGF under min ledelse. Jeg skal finde ud af, hvem der kan spille i det her pres fra fans, medier og de generelle omgivelser. Jeg synes, jeg fik nogle svar mod AaB.

Patrick Mortensen indgyder håb i AGF - trods alt.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Er det svar Patrick Mortensen?

- Der er ikke én eneste person i Aalborg, der ikke kunne se, hvad Patrick gjorde ved AGF, da han kom ind. Han er alt det gode, som har karakteriseret klubbens fremgang, siden han kom til.

- Vi skal ikke gemme os bag Patrick, men jeg glæder mig til at kunne bringe ham og Kurminowski på samme tid, for de kan være løsningen på vores problem foran modstanderens mål.

AGF møder søndag FC København i Aarhus.

TV: David Nielsen fortæller om AGF's dårlige sæsonstart: