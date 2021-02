Angriber FCK: 'Manipulerer med dommerne'

AGF-direktør Jacob Nielsen var bestemt ikke tilfreds efter kampen i Parken og fortæller, at de har nedlagt protest. Se hele interviewet her

Et gigantisk drama udspillede sig i Parken, da FCK i tillægstidens tillægstid fik straffe efter et VAR-tjek.

Jonas Wind var som mange gange tidligere iskold fra pletten, og AGF fik derfor kun et point med hjem til Aarhus, selvom det længe lignede, at de skulle tage alle tre.

AGF-lejren troede, at kampen var slut og jublede, men dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt løb til VAR-skærmen og dømte straffe til FCK. Foto: Lars Poulsen

Efter kampen var AGF-direktør Jacob Nielsen bestemt ikke tilfreds, hvilket han tydeligt gav udtryk for i et interview med Canal 9.

- VAR eller ej så er det hele tiden en tippen på vægten af favorisering.

- Tilskuere eller ej, de er bare gode til at manipulere med dommerne og få lagt det tryk på, og det må vi arbejde med også og blive bedre til, for der er ingen tvivl om, at jeg kan ikke se, hvorfor der er lagt seks minutter til, og jeg kan heller ikke se, hvorfor vi skal spille syv minutter, siger Jacob Nielsen.

- Altså det er lige så meget de ting, og det må vi bare sige, der er FC København dygtige til at få dommerne over på deres side i det der, og det er pisseirriterende.

Med 3-3-resultatet har AGF 33 point på tredjepladsen med to point ned til FCK og seks point op til FC Midtjylland, der vil toppe Superligaen, hvis de holder føringen hjem mod Brøndby.

Fuldstændig vanvittig afslutning

