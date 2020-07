Antiklimaks før bronzefest

Godt 8000 ellevilde tilskuere lod hurtigt vild og varm hyldest afløse skuffelse over nederlaget til Brøndby. AGF kan fejre bronzemedaljer, mens Brøndby slutter som nummer fire

AARHUS (Ekstra Bladet): Underholdning, masser af drama med rødt kort, annullerede mål og dommer-udskiftning.

Braget mellem AGF og Brøndby var højspænding fra første fløjt - og bød tilmed på forrygende stemning på tribunerne, der dog blev ramt af et stort antiklimaks, da gæsterne en snes minutter før tid scorede sejrsmålet.

Den scoring, som definitivt betød, at det ikke blev sølv, men bronze, der skulle fejres efter sidste dommerfløjt.

Ja, sæsonafslutningen på Ceres Park i Aarhus havde ganske enkelt det hele. Altså på nær den ultimative triumf, som et sæt sølvmedaljer ville have været.

En trøst for de fleste er dog givetvis, at 0-1-nederlaget til Brøndby reelt blev kosmetisk, fordi der heller ikke kom den hjælp fra FC Nordsjælland, som var nødvendig for avancement – og direkte plads i europæisk kval-spil - selv i tilfælde af sejr til de hviie. Efter bronzefesten venter nu i stedet en europæisk kval-finale mod OB.

Jesper Lindstrøm var manden, der puttede en kæp i AGFs sejrshjul, da han en snes minutter før tid afsluttede et smukt Brøndby-angreb 1-0-målet.

Det skete rent faktisk i kølvandet på en periode, hvor hjemmeholdet havde presset voldsomt og også skabte flere chancer til den scoring, som kunne have udløst endnu vildere jubel end man fik undervejs i de 90 minutter.

AGF måtte tage til takke med bronzemedaljer, da det i sidste spillerunde blev til nederlag til Brøndby på hjemmebane. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det fornemmede man tydeligt, at alle på stadion troede, at AGF var kommet foran på et hovedstød ved Sebastian Hausner. Men han blev vinket off-side. Set udefra var det en korrekt dom.

Til gengæld så det mere tvivlsomt ud om limjedommeren så rigtigt ved at vinke off-side, da Jon Thorsteinsson i starten af 2. halvleg også sparkede bolden i nettet efter en tværgående aflevering fra Bror Blume,

Dommer-dramaet udspillede sig i slutningen af 1. halvleg, da Jens Grabskik Maae måtte udgå med en fiberskade og lade sig afløse af fjerdedommer Sandi Putros, der en snes minutter før tid reducerede Brøndby til 10 mand, fordi anfører Andreas Maxsø fik rødt efter to gule kort.

Stabilt forsvarsspil har været en bærende styrke for AGF gennem hele sæsonen, men mod Brøndby sejlede det flere gange bagude allerede i 1. halveg.

Blandt andet fordi gæsternes Andreas Bruus havde nogle rappe fødder, der konstant udfordrede hjemmeholdets bagerste skanser.

Samme Bruus var også manden, der var tættest på scoring før pausen, men måtte se sit bragende langskudsforsøg prelle af på overliggeren. Derudover Brøndby to-tre andre muligheder, som meget vel kunne have udløst et føringsmål.

Blandt andet fik Simon Hedlund reddet et forsøg på mållinjen af Sebastian Hausner, mens Mikael Uhre på mirakuløs vis fra kort afstand fik sendt bolden over målet, da han fik en direktør-chance.

I den modsatte ende havde hjemmeholdet også halve muligheder, men en generelt velspillende Marvin Schwäbe forhindrede scoring med et par flyvende flotte indgreb i den tempofyldte og underholdende kamp.