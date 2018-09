Seksårig ville ofre sparegris for AGF: Så fik han besked fra David Nielsen

En ung AGF-fan ville strække sig langt for at hjælpe De Hviie i transfervinduet. Nu har David Nielsen gengældt tjenesten

Seksårige Anton Ngu Hygum fra Starup i Sønderjylland er AGF-fan helt ind til benet.

Det kommer til udtryk, når han selv dribler rundt på banerne i Starup i en AGF-trøje og stædigt forsvarer De Hviie, når hans sønderjyske venner driller ham og påstår, at han burde holde med den lokale klub, SønderjyskE.

Faktisk er Anton så stor AGF-fan, at han så sig forpligtet til at sende cheftræner David Nielsen et brev frem mod deadline day, hvor knægten anbefalede AGF at hente de to Brøndby-profiler Hany Mukhtar og Kamil Wilczek.

Anton var endda villig til at slagte sin sparegris for at bidrage med hundrede kroner, hvis det skulle lykkes David Nielsen og sportschef Peter 'PC' Christiansen at lokke de to BIF-profiler til Aarhus.

Det skriver Jyske Vestkysten, som også har et foto af det brev, som Anton Ngu Hygum havde skrevet til David Nielsen.

Dejligt at se, at ens arbejdsplads bliver ved med at komme med fede artikler om #ultratwitteragf. Det her er SATME sødt!! #sldk https://t.co/CW17XD4trf — Mathies Dalsgaard (@mathies176) 18. september 2018

Transfervinduet i AGF udviklede sig dog ikke helt, som Anton Ngu Hygum havde ønsket sig, og AGF hentede i stedet den ukrainske keeper Roman Mysak og den belgiske angriber Ryan Mmaee til klubben.

Men derfor kan man jo godt kvittere for den fine transferstrategi. Og det er lige, hvad David Nielsen har gjort. AGF-chefen har nemlig sendt et brev retur til Anton.

I brevet roser David Nielsen Anton for at have spottet to dygtige spillere, men AGF ville nødigt hente spillere ind fra rivalerne Brøndby. Derfor kan Anton også beholde sine sparepenge, men han er velkommen til at sende flere scout-tip til AGF.

Som en ekstra tak til Anton har David Nielsen og co. sendt en lille udgave af maskot-isbjørnen Aros samt et sæsonkort. Det gav naturligvis stor glæde i hjemmet i Starup.

- Anton var lykkelig, da han fik brevet læst højt. Han er jo kæmpefan, og hans far kommer fra Aarhus, så han er næsten indoktrineret, siger Antons mor, Stine Hygum Pedersen, til Jyske Vestkysten og fortsætter.

- Han glæder sig allerede til at komme på stadion igen. Det er næsten det eneste, han snakker om. Han ved alt om klubben, og det betyder helt vildt meget for ham, at de vinder. Og det var også derfor han sendte brevet. Han vil jo gerne have, at AGF er så gode som muligt, siger Stine Hygum Pedersen til Jyske Vestkysten, hvor du også kan se hele svaret fra David Nielsen.

