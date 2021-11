- Beklager mange gange

For tredje kamp i træk gik AGF fra banen uden at score og bestemt også uden at imponere.

Dog forsøgte cheftræner David Nielsen at se bægeret som halvt fyldt i Odense mandag aften, hvor det trods alt blev til et enkelt point mod OB.

- Vi fik ikke mærket glæden ved en sejr, men til gengæld mærkede vi heller ikke smerten over et tredje nederlag på en uge. Vi kunne godt have brugt de tre point til at komme nærmere top-seks, men der er ikke mange hold, som får skæld ud for at få et point i Odense...

Patrick Mortensen var igen i menneskehænder... Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

AGF fortjener i hvert fald som minimum en røffel for deres offensive produktion denne sæson.

10 mål i 14 kampe er historisk ringe, og det var heller ikke for alvor tæt på mandag aften, hvor fynboerne var farligst.

- Vi fik flere folk i feltet, og jeg synes rigtig godt om kampbilledet i 1. halvleg, hvor vi sagtens kunne have scoret. Vi gik over til 4-4-2 i slutfasen, og det var et kæmpe sats, da vi fjernede en mand fra midten. Det gav chancer til OB, men vi gik efter sejren, så det var det værd, sagde David Nielsen.

- Men det spil, som har fungeret for jer i lange perioder med indlæg mod Mortensen fungerer ikke for jer p.t. Er du ved at løbe tør for idéer?

- Nej, det synes jeg ikke. Vi har prøvet 4-4-2. Vi har prøvet tre i bagkæden, og da jeg spillede 3-4-3 stod I i kø for at slagte mig. Men det kunne jo være, jeg så nogle muligheder der.

- Vi skal finde løsningerne i holdet og få spillerne til at træffe de rigtige beslutninger, for der var optræk til en masse gode ting mod OB, lød det fra David Nielsen.

En aften med frustrationer i AGF's offensiv igen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Du lyder fint tilfreds med et point i OB-kampen. Synes du, I ligner et top-sekshold?

- Vi mangler at klikke på mange cylindre for at kunne kalde os for et top-sekshold. Vi er fem point fra, og jeg kan ikke stå og sige, at jeg synes, vi har gjort os fortjent til fem point mere.

- Vi har derimod leveret fem procent under niveau, og det efterslæb skal vi have hentet, men ét point i Odense er altså ikke et dårligt resultat. Jeg kan ikke gøre så meget andet end at konkludere, vi igen ikke fik scoret, og det beklager jeg mange gange...