Bekræfter: Vi jagter AGF-angriber

Viking FK oplyser, at man undersøger muligheden for at hente Sigurd Haugen i Aarhus

AGF hentede i sommer norske Sigurd Haugen i Aalesund, hvor det siden er blevet til 17 Superliga-kampe og to scoringer.

Det har imponeret så meget i Stavanger, at Viking FK nu forsøger at lokke Haugen tilbage til Norge.

Eliteserie-klubben bekræfter selv over for Stavanger Aftenblad, at man p.t. undersøger muligheden for at hente Sigurd Haugen i AGF.

Haugen er et af de varmeste navne i Viking, der mangler en angriber. Også målmaskinen fra Kosovo Mirlind Daku nævnes som ny spids i Stavanger.

Vil ikke tabe penge

Sigurd Haugen kostede i sommer AGF godt 10 mio. kr. Prisen kan stige til 15 mio. kr. via bonusser.

AGF har papir på angriberen frem til 2026, så indstillingen i Aarhus er, at man ikke vil tabe penge på et eventuelt salg af Sigurd Haugen.

I alt har den 25-årige nordmand hakket 6 mål ind for AGF i 20 kampe, da Haugen leverede et hattrick i pokalen mod Vatanspor og i runden efter også scorede mod AB.