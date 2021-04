- Bendtner-handel var intet specielt

Lørdag sender Ekstra Bladet eksklusivt Copa del Rey-finalen mellem Barcelona og Athletic Bilbao. Kan Martin Braithwaite løfte sit første trofæ for storklubben? Se med her (PLUS+)

- Du kan ikke sige Stig Inge Bjørnebye uden at sige Nicklas Bendtner.

Sådan lyder skudsmålet fra to norske sportskommentatorer (PLUS+), der onsdag sendte Stig Inge Bjørnebye fra Norge til Aarhus med pæne ellers pæne ord på vejen over for Ekstra Bladet - bortset lige fra Bendtner-handlen.

AGF's nye sportschef griner højlydt i telefonrøret under sin coronakarantæne, men er ellers ikke meget for at tale om Nicklas Bendtner mere.

- Det er ikke meget kredit, mine landsmænd giver mig efter et helt voksenliv i fodboldverdenen, griner Stig Inge Bjørnebye og fortsætter med at drive den fodboldpensionerede elefant ud af rummet.

- Det er korrekt, at handlen var et projekt, som jeg lagde megen energi i, da jeg var i Rosenborg, men det er ikke en handel, jeg finder speciel derudover.

- Jeg forstår godt, det har interesse i Danmark, men for mig giver det ikke mening at tale om Nicklas Bendtner i forbindelse med min ansættelse i AGF, lyder det fra Stig Inge Bjørnebye, der dermed antyder, at Patrick Mortensen ikke skal frygte navnkundig konkurrence i AGF-angrebet i nærmeste fremtid...

Vil løfte AGF det sidste stykke

Stig Inge Bjørnebye ser et stort potentiale i AGF, som ikke er langt fra at kunne indfries. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/Ritzau Scanpix

Stig Inge Bjørnebye vil hellere tale AGF. Det kan man jo ikke fortænke ham i.

Nordmanden er efter eget udsagn faldet pladask for den udfordring, som mange andre før ham også har fundet interessant.

- Der er et kæmpe potentiale i AGF, som lige mangler det sidste for at blive forløst. Der er enorme forventninger til klubben, og netop det pres trives jeg under.

- AGF har stabiliseret sig i toppen af dansk fodbold. Det er en stor klub med lokal forankring, så fundamentet er på plads. Jeg synes, det er en meget interessant opgave at få løftet klubben det sidste ved at trykke på nogle forskellige knapper.

Hvilke knapper skal der trykkes på i AGF?

- Jeg ser det som om, at jeg skal være med til at bygge en endnu stærkere præstationskultur. Det er noget af det, som jeg bedst kan lide ved mit arbejde.

- Selvfølgelig bliver det mere konkret, når jeg for alvor kan komme i gang i AGF, men jeg ser ledelse og kultur som mekanismer, der er de samme i fodbold uanset om du arbejder i Premier League, Rosenborg eller AGF.

Stig Inge Bjørnebye føler sig godt klædt på til at agere på transfermarkedet for AGF, men han vil ikke diskutere sin transferstrategi endnu. Foto: Stine Tidsvilde

Det bliver vel også på transfermarkedet, du skal vise dit værd?

- Det er klart, men det er alt for tidligt at tale om nu, for vi er flere i AGF, der skal løfte dér. Jeg kommer med mit netværk, og flere personer i klubber har sine netværk.

- Jeg kender det danske spillermarked rigtig fint, men alligevel vil jeg i begyndelsen læne mig op ad personer i klubben, der kender det endnu bedre. En fodboldklub skal også have en præstationskultur uden for banen, og der skal vi også samarbejde, siger Stig Inge Bjørnebye.

Stig Inge Bjørnebye har senest arbejdet som sportschef i Rosenborg. En stilling, han selv forlod i 2019 i enighed med klubledelsen.

- Jeg havde haft fem gode år i Rosenborg. Jeg kan se, at der har været skrevet lidt om, at jeg manglede motivation til sidst i min periode. Det er ikke korrekt.

- Jeg vil hellere formulere det sådan, at både jeg og klubben havde brug for forandring, og jeg var begyndt at blive varm på idéen om et job uden for Norges grænser. Der var ingen dramatik, og jeg fortsatte som ekstern konsulent i Rosenborg bagefter, fortæller Stig Inge Bjørnebye.

Ingen Brøndby-bekymring

Stig Inge Bjørnebye havde et kort ophold i Brøndby mellem sine mange år i Liverpool og Blackburn. Foto: Kim Agersten

Tre måneder og 17 officielle kampe blev det til for Stig Inge Bjørnebye som aktiv spiller i Brøndby IF.

En statistik, der er til at overse i en lang karriere, der også bl.a. bød på godt otte år i Liverpool og tre år i Blackburn.

Derfor er Stig Inge Bjørnebye også sikker på, at AGF-fansene kan tilgive ham sin fortid i gult og blåt.

- Sådan er fodbold. Det er mange år siden, og det er nu ikke noget, jeg skammer mig over. Det ville være dumt at være udelukket fra et job i AGF, fordi jeg tilbragte tre måneder på en lejeaftale i Brøndby i år 2000, siger Stig Inge Bjørnebye og fortsætter.

- Personligt har jeg aldrig lagt særlig meget i rivaliseringer i fodbold. Det er helt fint, fansene har dem, og jeg forstår hvorfor. Men personligt har jeg det helt afslappet med rivaliseringer i fodboldverdenen.