Brølere gav AGF stort comeback

SønderjyskE blev for passive og smed en tidlig 2-0 føring væk mod AGF, som fik kæmpehjælp af SønderjyskEs keeper til at lave et kæmpe comeback

AGF’s sportschef Stig Inge Bjørnebye valgte at køre fedtspilleren i vinterens transfervindue og ignorerede blandt andet den manglende bredde i venstre forsvarsside.

I stedet valgte han at forlænge med universalspilleren Oliver Lund, som dermed blev backupløsningen for Eric Kahl.

Og det var så den løsning, der kom i spil på en pladdervåd bane i Haderslev med stormen Nora i anmarch. Oliver Lund er en skøn arbejdsmand, men at sende ham ud i den side i det føre er lidt som at bede en sneplov om at rydde indkørslen foran carporten. Det kan godt lade sig gøre…

Allerede efter et minut udstillede SønderjyskEs Emil Holm svagheden ved den disposition. Svenskeren satte Oliver Lund med en simpel fodfinte og på simpel acceleration.

Hjemmeholdet kom tidligt foran. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Inde foran mål lurede hjemvendte Peter Christiansen og bum, så var SønderjyskE i spidsen efter et minut og 18 sekunder.

På de første 20 minutter nåede Oliver Lund at servere et håbløst indlæg og rive en tidlig advarsel til sig, mens SønderjyskE fik næring til overlevelsesdrømmen med Stefan Gartenmanns simple dødboldscoring til 2-0.

I den anden ende løb det islandske nyindkøb Atli Bakarson rundt i venstre forsvarsside og lignede alt det, som AGF manglede. Alene hans viljestærke afvisning af Albert Grønbæk efter en halv time var hele entrébilletten værd.

Det så ud til, at Henrik Hansen i cheftrænersædet ville ride på ryggen af stormen Nora ind i Superligaen og tørre grinet af fjæset på gæsterne fra Smilets By.

Det er jo ikke forbudt at lukrere på modstandernes svage punkter. AGF var bare så venlige, at de ikke gjorde alverden for at teste usikre og uprøvede Maxime Soulas, der virkede noget overmatchet på Superliga-niveau.

I stedet valgte Patrick Mortensen som regel at matche sig selv over for Marc Dal Hende og Stefan Gartenmann, og den duel havde SønderjyskE-defensiven det fint med.

2-0 føringen gjorde dog SønderjyskE for passive, og da AGF i perioden op mod pausen fik reduceret, markerede det også et så klart momentumskift, at det næsten var givet, at gæsterne kunne finde en vej tilbage mod mere.

Patrick Mortensen fik reduceret og blev også matchvinder til sidst. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Stormen Nora blev ikke rigtig til noget og SønderjyskEs egen storm visnede væk og blev til en frygt for at smide den drømmestart, som var inden for rækkevidde.

For den slags kræver marginalerne. Kristofer Kristinsson havde armen på i starten af anden halvleg, da Peter Christiansen gjorde det til 3-1.

I den anden ende stjal Lawrence Thomas så pladsen som kampens uheldige hovedrolle. Først parerede han en afslutning ud til Jon Dagur Thorsteinsson, der simpelt kunne udligne.

Og i overtiden valgte Patrick Mortensen så at tage positionen bag Maxime Soulas og heade afgørelsen ind til 3-2… atter med kæmpehjælp fra Lawrence Thomas, der ikke kommer til at sove godt efter den forårspremiere.