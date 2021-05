Brøndby slår AGF 2-1 og er en sejr fra Superliga-guld

Efter en dramatisk sejr på 2-1 ude over AGF kan Brøndby selv afgøre mesterskabet i sidste spillerunde

Brøndby står med guldet i hånden efter en heroisk sejr i Aarhus, hvor de blå-gule overvandt to straffespark og en udvisning i første halvleg.

En sejr som med flammende skrift må stå som beviset på Mikael Uhres eksplosive udvikling til en fuldblodsbomber.

For det var Brøndby-angriberens kvikke hoved, der opfattede, at Sebastian Hausner ikke havde øjnene med sig, da AGF forsøgte at bygge et angreb op 17 minutter før tid.

AGF'eren lagde i blinde bolden bagud mod Kamil Grabara. Uhre smuttede imellem, rundede Grabara og trillede bolden ind til en surrealistisk 2-1 føring, som endte med at holde kampen ud.

Foto: Claus Bonnerup

Brøndby skulle bruge fem minutter på at nå drømmeland i Aarhus, men derfra udviklede de søde gulddrømme sig til et regulært mareridt for de gulblusede.

For knapt var guldgyseren i Aarhus fløjtet i gang, før det hvidblusede hjemmehold koksede gevaldigt i det. Sebastian Hausner var tøvende over for Simon Hedlund, der kom i drev mod AGF-målet, hvor Jesper Juelsgård kopierede sin makkers tøven.

Det efterlod Hedlund til at finde en helt blank Mikael Uhre, som sendte guldbarometret på smukt i Brøndby ved simpelt at score til 1-0.

Den nedgående sol i Aarhus fik nærmest de gule bluser til at ligne guld, mens Niels Frederiksens jublede over drømmestarten.

Den start vækkede AGF, der bestemt ikke ville overgive hjemmebanen til Vestegnen frivilligt.

Foto: Claus Bonnerup

LÆS: Måler byen guld og blå: Du er for vild, Niller!

Tændte Jon Thorsteinsson gav hurtigt AGF muligheden for at komme tilbage i kampen, da Hjörtur Hermannsson efter ti minutter hægtede islændingen i feltet.

Casper Højer blev betroet tjansen fra pletten, men han afsluttede forudsigeligt mod Marvin Schwäbe og Brøndby slap med skrækken.

Guldet glimtede som et fatamorgana i Brøndbys hænder, mens AGF begyndte at hakke løs på de gæster, hvor nerverne ret hurtigt begyndte at spille ind.

Og da Vestegnen vaklede, så de ud til at falde ved det sværd, som de gennem sæsonen har brugt til at kæmpe sig tilbage i Superligaens top.

Overtændte Morten Frendrup havde allerede høstet en advarsel, da han gik kort før pausen gik alt for vildt ind i en duel mod Nicolai Poulsen.

I efteråret blev Frendrup fejlagtigt udvist i Aarhus. Denne gang var der ingen misforståelse.

Brøndbys Morten Frendrup ærgrede sig efter at have fået rødt kort af dommer Sandi Putros. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Og dermed har Morten Frendrup ikke forladt tilværelsen som teenager ret godt. Straffespark mod FC København og Brøndby... og nu dette.

Læg dertil Jesper Lindstrøms fravær i denne kamp, fordi han så rødt i Parken for sin stempling mod Rasmus Falk.

Den tidlligere Liverpool-forsvarer Alan Hansen sagde en gang: 'Du vinder intet med børn.' Den sætning var svær ikke at komme til at tænke på.

Som om det ikke var ondt nok, så valgte dommer Sandi Putros efterfølgende også at tildele AGF nok et straffespark for en Hermannsson-forseelse.

Få domerekspertens forklaring: Derfor blev Brøndby dobbelt-straffet i situationen.

Det tidligere Brøndby-talent Patrick Olsen blev betroet hvervet og denne gang kom AGF på tavlen lige før pausen.

Det lignede et skæbnesvangert pointtab, men det ændrede Mikael Uhre åp med sin genistreg.

Nu skal det hele bare gøres færdigt mod FC Nordsjælland på mandag. En sejr sikrer Brøndby guld.