Brøndby slipper for skadet AGF-stjerne

AGF og Brøndby IF tørner sammen torsdag aften i et ogpør, der har afgørende betydning for mesterskabskampen.

Med en sejr kan gæsterne overtage førstepladsen fra FC Midtjylland og sikre sig matchbold i sidste runde.

Torsdag formiddag kommer AGF med en melding, der helt sikkert kan fremkalde et lille smil på den københavnske vestegn.

Århusianerne må nemlig undvære holdets måske største profil Patrick Mortensen.

Topscoreren blev skadet i forbindelse med et straffespark i seneste opgør mod FC Nordsjælland, og han er ikke blevet klar til kampen mod Brøndby.

Angriberen kommer ikke i aktion mere i denne sæson.

Brøndby møder også op til kampen i en svækket udgave. Både Jesper Lindstrøm og Anthony Jung er ude med karantæne.