Brud på vej i AGF: Kold, kold luft efter ny nedtur

David Nielsen sender klare signaler om, at hans tid i AGF er ved at rinde ud efter katastrofalt forår

AGF's cheftræner David Nielsen er ved at tage tilløb til en følelsesmæssig hård uge, der munder ud i, at hans tid i Smilets By løber ud, når sæsonen slutter.

Efter Vejle smed chancen for overlevelse væk i Farum, så blev paradekampen i Viborg så tyk af symbolik, at det fremtidige brud allerede efter slutfløjtet var tydeligt.

Der var tydeligvis iskold luft mellem David Nielsen og sportschef Stig Inge Bjørnebye, da de trykkede hånd ved sidelinjen. I en længere samtale, der også omfattede direktør Jacob Nielsen og bestyrelsesformand Lars Fournais kiggede klubbens to øverste i det sportslige hierarki ikke hinanden i øjnene en eneste gang.

Fotografer og andre der overværede optrinnet efter slutfløjtet bed mærke i den meget anspændte atmosfære, hvor de dårlige vibrationer dirrede.

Og da David Nielsen kom frem til Ekstra Bladet efter kampen, så var det tydeligt, at han efter endnu en nedtur havde rigtig meget på hjerte.

Først og fremmest omkring de protesterende fans før kampstart og gennem første halvleg, men det greb hurtigt om sig.

- De reagerer på, at vi føler at vi lige har haft et fodboldhold, der kunne tage til Parken og lave et helvede. Tage til Brøndby Stadion og lave et helvede. Slå FC Midtjylland.

- Og så ender vi i et nedrykningsspil, hvor vi måske lidt naivt tænker, at nu skal vi se hvordan vi kan få vores offensiv til at lave nogle flere mål.

- Skuffelsen fra ikke at nå top seks, når ikke at lægge sig helt, før vi er midt i at nedrykningssnakken kører, trænerfyring kører. Der er intet tidspunkt, hvor vi kan det vi gerne vil give spillerne ro til. Det er bare stress hele tiden, sagde David Nielsen, som ikke lod sig påvirke af, at AGF har forsøgt at afsøge markedet for alternativer på trænerposten.

- Det er helt naturligt efter den sæson vi har haft. Vi har snakket fyring i starten af sæsonen. Vi har snakket fyring hele året. Hvis ikke AGF i den her periode kigger sig om efter et alternativ, så er det helt naturligt, sagde David Nielsen

- I dag var en emotionel dag, og vores første halvleg var slet ikke god på nogen måde... Og så viser vi den glød, der skal til. Det er derfor, at jeg stadig står her. Havde de ikke vist den glød, så havde jeg ikke stået her. Så havde jeg været væk.

- Den største tillid jeg nogen sinde har mærket i mit liv er, at jeg stadig står her, efter vi har været hele dette forår igennem, og vi er kommet her til.

- Det nemmeste havde været at sige undervejs, at det kan godt være, at vi skal have en anden en ind. Klubben har vist mig tillid i alt det her. Det er der ingen tvivl om.

- Hvis det kommer ned til den allersidste kamp, hvad er så det bedste...? spurgte han ud i luften og indikerede, at et brud venter lige om hjørnet.

- Det er meget simpelt nu. Der er intet, der er mere naturligt end, at vi sætter os ned og evaluerer denne sæson. Vi evaluerer spillerne. Vi evaluerer mig... vi evaluerer mig.

- Og jeg evaluerer mig selv! sagde han.

David Nielsen har tidligere udtrykt forventning om, at det sker i mindelighed den dag, hvor han ikke længere skal være i AGF længere

- Er du sikker på at du kommer til at være med i beslutningen?

- Jeg forventer slet ikke at være med i nogen beslutning.

- Det kan jo være at vi allerede har sat os ned og sagt, at vi bare skal igennem den her sæson og så må vi se hvad der skal ske. Det er helt normalt.

- Jeg har trænet den her klub i fem år. Det handler om at blive enige om, hvad der er vi skal, sagde David Nielsen og afviste en anmodning fra klubbens pressechef om at snakke med tv.

- Det kan være, at vi har gjort det. Det kan være, at vi har sat os ned og sagt, at nu skal vi bare komme igennem det her og så fortsætte i næste sæson.

- Der er mange ting, der kan ske. Det her er helt normalt. Prøv at hør her, jeg har trænet den her klub i fem år.

Hvis du kigger frem mod næste sæson, hvor mange ting ser du så, der skal rettes op på?

- Der er mange ting, man kan gøre ved dét. Man kan skifte træner, man kan få nye spillere ind, man kan bytte stab, man kan ansætte en søvncoach eller en psykolog eller ringe til BS. Man kan gøre alt muligt, smilede han.