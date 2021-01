- Chokeret da jeg så det

LKS Lodz fik noget af en julegave, da klubben fra den næstbedste række i Polen kunne præsentere Mikkel Rygaard den 25. december. Det overraskede alle og enhver i Danmark, selv AGFs polske målmand, Kamil Grabara.

Han skrev på Twitter, at han dårligt kunne tro, at klubben var lykkedes med at hente en spiller af Rygaards kaliber. Over for tipsbladet.dk uddyber han sin reaktion på julens mest overraskende danske skifte.

- Jeg synes, han er en god spiller, og jeg var chokeret, da jeg så, han skiftede til den andenbedste række i Polen, da jeg anser den danske Superliga som en bedre liga end den polske liga. Det er helt sikkert, siger Kamil Grabara.

- Måske var han ved at være for gammel for den måde, FC Nordsjælland bygger deres hold op på, eller hvad ved jeg. Det vil jeg ikke gå i detaljer med. Jeg siger bare, at han er en kvalitetsspiller. Jeg var overrasket, og det var derfor, jeg skrev.

Mikkel Rygaard fortalte selv til tipsbladet.dk, at valget var et udslag af flere ting. Dels ville han gerne til udlandet igen, dels tilbød Lodz ham en lang kontrakt, dels får han flere penge end i FC Nordsjælland.

Mikkel Rygaard i Superligaen. Foto: Lars Poulsen

-Det er en bedre kontrakt end i FC Nordsjælland, fordi skatteforholdene er anderledes. Jeg vil ikke sige, at min kontrakt er væsentligt bedre, men jeg kommer til at tjene flere penge, og jeg vil da gerne indrømme, at jeg ikke helt var klar over, at en klub fra den næstbedste række i Polen kunne tilbyde så meget, sagde han.

Selv om Lodz i sommer rykkede ud af den bedste række i Polen, er klubben historisk set forholdsvis stor med to mesterskaber og én pokaltitel. Nu kæmper den for at rykke op i den bedste række igen og er aktuelt på tredjepladsen med samme antal point som Gornik Leczna på andenpladsen, der giver direkte oprykning.

-Det er en klub med en kæmpe historie, men jeg vil ikke tale så meget om dem. Jeg er ikke så interesseret i det hold for at være ærlig. Men det er et stort hold fra en stor by. Formentlig større end Farum, siger Kamil Grabara med et smil.

Trods Lodz'; historie gik klubben konkurs i 2013 og var helt nede at vende i den femtebedste række.

