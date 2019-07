Dårligste start i 12 år: Tilfreds med spillet

Sådan er det at være i AGF

Den dårligste sæsonstart i 12 år vil trække overskrifter.

Sådan er det at være i AGF.

Det er en afklaret træner, David Nielsen, helt på det rene med.

Den karismatiske træner er da heller ikke selv tilfreds med, at der kun er røget et point ind på kontoen.

Samtidigt gør han i samme åndedrag opmærksom på, at ’de hviee’ har mødt både guld- og sølvvinderne.

Det håber han på, at d’herrer Jacob Nielsen og Peter Christiansen har bemærket, selv om fakta ikke altid har betydet noget.

Spørg bare den seneste træner på skafottet, Guld-Glen med efternavnet Riddersholm

- Vi gør så meget rigtigt, men manglede et mål til at få bragt kog i tingene, konstaterede David Nielsen, som ikke ville give den debuterende svenske målmand William Eskelinen skylden for nederlaget.

AGF's debuterende målmand William Eskelinen fik mildt talt en skidt debut (Foto: Henning Bagger, Ritzau/Scanpix)

Kampen blev tabt i den anden ende af banen, fordi Casper Højer for eksempel ikke havde fået indstillet kanonen, lige som topscorer Patrick Mortensen bortset en kort opblussen før pausen var næsten usynlig.

Selv om AGF har fået millioner kroner ud af salget af klubikonet Jens Stage til FCK, har AGF ikke forstærket synligt, fordi den tidligere Randers-anfører, Nicolai Poulsen bare fylder hullet ud efter den tidligere anfører.

Samtidigt ser det allerede ud til, at AGF’s plan om indsluse spillere af egen avl som for eksempel Alexander Ammitzbøll, Benjamin Hvidt, Kasper Lunding, Sebastian Hauser er blevet droppet igen.

Og indkøbene fra det store udland i form de to australske spillere, Alex Gersbach og Zach Duncan er åbenbart ikke et her og nu projekt.

- Jeg har været tilfreds med vores spil, men ikke vores pointhøst, siger David Nielsen, der også kan se tilbage på lige kampe mod Danmarks nr. 1 og nr. 2.

Nu bliver det mod trænerens gamle klub, Lyngby, at AGF skal tilbage på sporet og reparere på den dårlige start, der snart kan minde om, hvad en anden traditionsklub, OB, gennemlevede i sidste sæson.

