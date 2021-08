- David har snor... lidt endnu...

Læs analysen om krisetiderne på Fredensvang her (+).

Søndag blev der kastet yderligere brænde på det krisebål, der står i lys lue i AGF.



Opgøret mod oprykkerne fra Viborg skulle have været første skridt ud af den pointmæssige og spillemæssige krise. 0-2-nederlaget gjorde bare tingene værre for De Hviie.

- Der har været meget snak om, at AGF har haft svære kampe. Men altså, nu hedder det tre sejre, ni uafgjorte og 12 nederlag i de seneste 24 kampe. Der er tale om en meget alvorlig krise i AGF. Forventningen var vel, at Viborg-kampen var her, det skulle vendes, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

Krise-tiderne lyser ud af AGF-spillerne. Foto: René Schütze

Han kender om nogen AGF og Aarhus indefra, og Tøfting misunder ikke AGF-spillerne den kommende periode frem mod OB-kampen.

- AGF er en svær klub at være i, når der er modgang. Sådan er mekanismerne bare. Alle i Aarhus har en holdning til AGF. Det har de fleste i fodbolddanmark vel. Enten hader man AGF, eller også elsker man AGF. Derfor har David Nielsen ret i, at det er de folk, der er stærke i modgang, der må tage ansvar nu, siger Stig Tøfting og uddyber.

- Jeg synes, der er for mange spillere, der gemmer sig. Jeg troede for eksempel, at en spiller som Patrick Olsen havde langt mere i sig. Men han fungerer ikke som defensiv midtbanespiller, og han bliver alt for anonym. De rutinerede må steppe op. Der er masser af Superliga-erfaring på AGF’s hold.

Patrick Olsen har i særlig grad skuffet Stig Tøfting. Foto: René Schütze

AGF’s krise med to point i seks kampe og en pinlig Europa-exit mod nordirske Larne har også fået omgivelserne til at stille spørgsmål ved, om cheftræner David Nielsen stadig er den rette mand ved roret.

Her maner Stig Tøfting til besindighed og opfordrer AGF’s ledelse til at slå koldt vand i blodet.

- Jeg tror, David Nielsen stadig har snor. Han har bragt klubben tilbage til toppen af dansk fodbold, siden han kom til fra Lyngby. Det eneste, der kan få stolen til at rokke under David lige nu, det er, hvis han er ved at miste omklædningsrummet. Og sådan lyder det ikke til at være.

Det er ikke sjovt at have ansvaret i AGF disse uger... Foto: René Schütze

- En træner er selvfølgelig altid i overhængende fare, hvis man ikke kan vinde fodboldkampe. Nu kommer OB inden landskampspausen. En landskampspause er ofte der, hvor man skiller sig af med en træner, hvis klubben ønsker fornyelse.

- Jeg tror dog ikke, David Nielsen bliver fyret, hvis ikke AGF slår OB. Jeg tror, han får landskampspausen med, og så bliver opgøret mod Vejle lakmusprøven. Det er klart, at hvis AGF taber 5-0 hjemme mod OB, så er det en anden sag, men min fornemmelse er ikke, at David går og frygter for Jacob Nielsen fodaftryk i bagdelen…

Anders Dreyer symboliserede FCM-opturen mod Silkeborg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ugens optur. FC Midtjylland.

Det spiller i Herning/Ikast, hvor man smadrede Silkeborg, som alle andre har haft store vanskeligheder med. Førstepladsen blev erobret, offensiven kørte på de høje nagler, og så hentede man et brasiliansk prestigeindkøb ind til 9’eren, som har været eneste hul på holdkortet.

Der er lange ansigter i AGF. Foto: René Schütze

Ugens nedtur. AGF.

Faldet fortsætter i Aarhus. AGF skaber få chancer og kan ikke score på de muligheder, de trods alt kreerer. Det offensive udtryk bliver stationært og uden bid. Der er gode spillere i truppen. Også for gode til at ligge næstsidst. Men det var der også i 06, 10 og 14…