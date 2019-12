David Nielsen forlænger i AGF

I kølvandet på et fremragende efterår har David Nielsen forlænget sin aftale med AGF, så parterne nu har papir på hinanden frem til juni 2023

Julefreden har sænket sig over AGF, og der er faldet en gave tidligt ned i sækken.

Cheftræner David Nielsen har således forlænget sin aftale, så denne nu løber frem til juni 2023. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Oprindeligt udløb succes-trænerens kontrakt efter denne sæson, hvorfor spekulationerne har været mange, hvorvidt parterne ville ende med at gå hver til sidst eller fortsætte parløbet.

Det er endt med det sidste, og det er stor tilfredshed med i begge lejre. Både på kontoret og på trænerbænken.

- Den strategi, spillestil og det udtryk, vi i fælleskab har vedtaget for fodbolden i AGF, er inde i en rigtig god udvikling og er kommet bedre og bedre til udtryk som tiden er gået. Ligesom hele træningskulturen i vores unikke faciliteter på Fredensvang er løftet kraftigt over perioden med David Nielsen som cheftræner, siger sportschef i AGF, Peter Christiansen..

Med den nye underskrift er der nu rig mulighed for at forsætte den positive udvikling.

Og for David Nielsen er det ikke kun Aarhus-klubben, der har flyttet sig. Han har også oplevet et løft på egen krop og er slet ikke klar til at forlade AGF, lyder meldingen fra hovedpersonen.

- Jeg er rigtig glad for at være i AGF, hvor vi længe har haft gang i en god og spændende udvikling. Det vil jeg gerne fortsætte med at bidrage til og arbejde videre i det spor, vi i fællesskab har lagt, siger Nielsen.

AGF satte i forrige weekend punktum for 2019 med en imponerende sejr på 3-1 ude mod FC Midtjylland.

Denne skalp bandt sløje på et flot efterår, hvorfor man aktuelt indtager tredjepladsen i Superligaen, der ligger stille indtil februar.

Holder klubben fast i den nuværende position, vil det være første gang siden 1997, at der skal uddeles medaljer i Aarhus.

