David Nielsen vil være klar: Mister gode spillere

De to back-profiler Kevin Diks og Casper Højer Nielsen kan snart være fortid i AGF.

Diks og Højer rygtes begge væk fra Aarhus-klubben denne sommer, men de er ikke meget for at afsløre deres planer efter søndagens 3-1-sejr over FC Nordsjælland i Superligaens Mesterskabsspil.

- Jeg får mange spørgsmål om min fremtid i AGF, men lige nu vil jeg bare fokusere på de resterende kampe i sæsonen, siger Kevin Diks.

Hollænderen, der scorede mod FCN, er ejet af italienske Fiorentina, som måske vil gøre brug af ham.

- Jeg har aftalt med min agent ikke at tænke for meget over det og bare holde fokus, og så ser vi, hvad der sker.

Ikke skrevet under endnu

- Men jeg er glad for at være i AGF. Det tænker jeg også, at man kan se på mine præstationer, siger venstrebacken.

Mens Diks' lejeaftale med AGF udløber denne sommer, er forsvarskollegaen Casper Højer også rygtet væk fra klubben.

Højrebacken bliver blandt andet sat i forbindelse med et skifte til tjekkiske Sparta Prag. Højer er dog hemmelighedsfuld omkring et potentielt skifte.

- Jeg har i hvert fald ikke skrevet under på noget endnu.

- Vi må se, om jeg er i AGF i næste sæson. Det kommer an på, om AGF kan nå til enighed med en klub, men jeg er i hvert fald glad for at være her, siger Casper Højer.

Bjørnebye kommer med god energi

Både Diks og Højer har spillet vigtige roller på cheftræner David Nielsens AGF-hold. Men trods profilernes mulige afgang er David Nielsen fortrøstningsfuld for den kommende sæson.

Her fremhæver han sin tiltro til klubbens nytiltrådte sportschef, Stig Inge Bjørnebye.

- Han har en god energi og et godt koncept i forhold til- og afgange af spillere, så det er jeg helt rolig omkring.

- Vi mister nogle dygtige spillere, men vi skal bare sørge for at være klar til det, siger David Nielsen.