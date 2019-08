Det gør ikke noget, der er lidt uro

AARHUS (Ekstra Bladet): Forventningerne til AGF var i vanlig stil høje, inden den ny Superliga-sæson tog sin begyndelse. Her fire kampe senere står aarhusianerne med et enkelt point.

I Danmarks næststørste by kan man til dels forklare sig med et svært program, hvor man både har mødt FCK og FCM, men sidste rundes nederlag i Lyngby har fået alarmklokkerne til at bimle i Aarhus.

Bare ikke hos manden med ansvaret. David Nielsen har hele vejen igennem fastholdt, at spillet har berettiget til mere, end AGF har fået.

Det holdt cheftræneren fast i, da Ekstra Bladet var taget på Fredensvang med seks påstande om, hvorfor AGF er kommet så skidt fra land i denne Superligasæson.

David Nielsen mener udelukkende, krisen er pointmæssig. Han har været godt tilfreds med AGF's præstationer. Foto: Jens Dresling

- David, inden der skydes løs med påstande, så lad mig indlede med det åbenlyse spørgsmål. Er der krise i AGF?

- Jeg kommer aldrig til at købe en præmis om, at vores præstationer har været dårlige. Jeg synes, det er brutalt at stå med et point efter de fire kampe, vi har spillet.

- Det er små ting, der mangler. Vi har spillet nogle kampe, hvor jeg med rette kan sige, vi spiller rigtig godt og er gode på bolden. Vi producerer chancer – også nok til at vinde kampene. Vi er et sted, hvor vi skal bruge en sejr og kan mærke de ting, der følger med en sejr.

- Det er fuldstændig rigtigt, at pointene ikke har været der. Så krisen er kun pointmæssig, hvis man kan sige det sådan. Kampen mod Lyngby er jo årsagen til, at vi er lidt hårdt ramt, og at du står her og stiller spørgsmål om vores sæsonstart.

- Det er sådan, det er i AGF, og det lever vi fint med. Nu er vi et sted, hvor vi må lade vores præstationer tale.

Så lad os springe til Ekstra Bladets påstande om, hvor I har lagt skidt fra land:

1. Målmandssituationen blev løst for sent. Det har ikke været hensigtsmæssigt at køre en opstart med Whalley i stedet for at kaste de fornødne midler efter Grabara-afløseren tidligt. Eskelinen har ikke brilleret i sine to første kampe.

- Næ, der er ikke kommet afklaring for sent. Overhovedet ikke. Kampene kunne sagtens have faldet ud til vores fordel, uanset hvem der havde stået på mål.

- Vi har hele tiden vidst, hvad vi har haft at arbejde med. Uanset hvornår man kommer på plads med truppen, så er der en konkurrencesituation på dette niveau, og vi har været komfortable med vores keeperteam hele vejen igennem.

Normalt træfsikre Patrick Mortensen (th) har famlet efter formen. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

2. Eksperimenterne med tre-back kæden har kostet rent offensivt, hvor især Patrick Mortensen mangler at finde sin rolle. Sidste sæsons målmager har virket som et fremmedlegeme i opspillet og kommer ikke frem til nok afslutninger. Han mangler støtte.

- Sådan vil jeg ikke formulere det, men jeg kan godt se, hvad du mener. Særligt i de tre første kampe. Mod Lyngby synes jeg, han er med i rigtig mange fine ting. Patrick ligger og laver mange gode ting for os særligt i første halvleg, hvor han også er god til at holde på bolden.

- Men som angriber handler det om at komme på de rigtige bolde og ad den vej lave mål. Det har han ikke gjort endnu, men det er små nuancer, og jeg er slet, slet ikke bekymret på den front. Sådan er det at være angriber.

3. De dårlige perioder koster dyrt for AGF, og I går ikke efter at lukke opgørene. I kampen mod Lyngby blev føringen forsvaret uden tørst efter at score mål nummer to. I 45 minutter (fra 35-80) har AGF nul afslutninger.

- Jeg synes omvendt, vi gik for meget efter at lukke kampen mod Lyngby. Vi skulle have fokuseret på at lukke bedre af i stedet for. Vi blev lidt for afventende i en lidt for offensiv formation, og det kan være fordi, vi ikke havde prøvet at vinde endnu i sæsonen.

Frederik Tingager og resten af AGF-defensiven har ikke set stabile ud. Foto: Lars Poulsen

4. Defensiven mangler disciplin. Tingager har ikke samme høje niveau som i foråret, og selv om Nicolai Poulsen er kommet godt ind på holdet, mangler Jens Stage som bindeled. Både Munksgaard og Højer har kostet med mindre heldige aktioner.

- Tingene hænger sammen. Vores defensiv er blevet sat under pres af, at vi endnu ikke har formået at score mere end et mål i en kamp. Fejlene koster bare dyrt i forsvaret. Vi lukker et mål ind på en omstilling i Hobro, mens Lyngby scorer på en dødbold og et boldtab uden for vores eget felt.

- Når ikke vi har flere point, end vi har, så er der mange bitte små ting, der er med til at male det store billede af, at vi står med fire kampe og et point.

- Jeg synes generelt, vi har haft et godt niveau, men små ting har gjort, at vi ikke står med flere point.

Jens Stage (tv) i FCK's hvide trøje mod sin tidligere holdkammerat Mustafa Amini. Foto: Lars Poulsen

5. Apropos Jens Stage, så mangler der en klar leder på holdet efter hans skifte til FCK. Afgangen har også betydet overraskende meget i luftspillet – ikke mindst på dødbolde.

- Vi er et andet hold uden Jens Stage. Selvfølgelig var Stage vigtig, men han er her ikke, og vi gør nogle ting, som jeg godt kan lide som hold nu, hvor han er væk. Jeg synes faktisk, Nicolai Poulsen og ’Musti’ (Mustafa Amini, red.) har været den stærkeste del af holdet indtil videre i sæsonen.

- Jeg synes i hvert fald ikke, man kan konkludere, at vi står med ét point, fordi Stage er væk. Vi har de rigtige spillere til at trække os ud af den pointmæssige krise, som vi er i efter fire kampe.

Jakob Ankersen og David Nielsen under en træningssession på Fredensvang. Arkivfoto: Ernst van Norde

6. Humørspillere på bænken. AGF har efterhånden prominente navne på bænken. Men er det folk, man kan sætte ind for at vende kampen? Ikke mod Lyngby, hvor Sana floppede, Helenius ikke fik sat sit aftryk, og Ankersen slet ikke kom ind. Youssef Toutouh er helt uden for truppen.

- Selvfølgelig er der spillere, der er utilfredse med ikke at spille. De bliver endnu mere utilfredse, når vi ikke vinder. Og når vi laver ændringer på holdet. Men det gør ikke noget, der er lidt uro. Det kan vi sagtens håndtere. Det handler om at bringe de folk, som er stærkest, siger David Nielsen uden at kommentere yderligere, om det var et stille svar på Jakob Ankersens angreb på AGF-træneren i den forgangne uge.

- Vi ser ikke på vores spillere som humørspillere. Jeg ser på dem som matchvindere.

- Det er meget simpelt. Når man ikke lykkes, ser folk udefra de værste sider af alle ting. Sådan er det, når vi står med ét point. Så vil folk lede efter svaghederne hos os. Så er det op til os at modbevise kritikerne og vise, vi kan håndtere situationen.

