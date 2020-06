- Det har jeg aldrig prøvet før

David Nielsen meget glædeligt overrasket over at holde nullet på Brøndby Stadion efter stærk præstation

Både som spiller og som træner er Brøndby Stadion normalt ét af de sværeste steder at spille i fodbold-Danmark.

Sådan har det i hvert fald altid været for David Nielsen.

Derfor var han ekstra glad og stolt, da AGF formåede at holde nullet efter 90 halvtriste minutter, hvor århusianerne samtidig var det bedste hold på banen.

- Jeg har ikke før været på Brøndby Stadion, hvor jeg har været med til at holde hjemmeholdet helt fra chancer. Det er også sjældent, at modstanderne holder nullet i Brøndby.

- Jeg synes, mine spillere fortjener stor kredit for den indsats, de leverede, siger AGF-træneren.

Foto: Lars Poulsen.

Han nægtede at bruge ordet skuffelse over den manglende sejr, som århusianerne jagtede og havde fortjent. Benjamin Hvidt fik et forsøg i feltet afværget på mållinjen af Sigurd Rosted.

- Vi sad på dem og skabte de fleste og største chancer. Og jeg synes, at vi lykkes med rigtig mange ting. Vi var stærke centralt og fik rejst os efter ugens pokalskuffelse, pointerer David Nielsen.

Han var lidt overrasket over, at Brøndby ikke jagtede sejren endnu mere end tilfældet var.

- Det var helt tydeligt, at Brøndby for alt i verden ikke ville tabe kampen, bemærker han og kan nu se frem til en uge, hvor AGF får besøg af FC Nordsjælland og siden skal en tur til FC Midtjylland.

