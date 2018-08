Dramatiske scener i Aarhus: AGF-mareridt i overtiden

AARHUS (Ekstra Bladet): AGF skal regnes med, når topstriden skal sammensættes i Superligaen denne sæson.

De Hvide står efter seks runder fortsat som rækkens eneste ubesejrede mandskab efter en meriterende 1-1 uafgjort mod Ståle Solbakkens genfødte FCK-mandskab.

Et point skabt på alle de dyder, som David Nielsen har fået pumpet ind i holdet - og et point, der langt ind in dommerens tillægstid lignede en sejr sikret af spilleren, der personificerer det genfødte AGF- kaptajn Jens Stage.

En 21-årig lokal knægt, der måtte en tur forbi forstadsklubben Brabrand inden han fandt ud af, at fodboldkarrieren var værd at give et skud.

Det super-defensivt indstillede AGF-mandskab skabte ikke meget i kampen, men kort før pausen var de knivskarpe. Først erobrede storspillende Adama Guira bolden i AGF's eget felt.

Bolden gik tabt igen, men Bror Blume var over den og gav Jesper Juelsgård bolden i medløb.

Fanden tog ved centerforsvareren, der kunne se banen åbne sig og med den stærkeste spurt Juelsgård har leveret siden skiftet til De Hvide skabte han så meget plads til sine holdkammerater, at Mustapha Bundu kunne rykke sig fri over højre flanke.

Bundu slog instinktivt modsat i feltet, hvor den fremadstormende Stage huggede til første gang med venstrefoden - 1-0.

Foto: Claus Bonnerup

En føring som først og fremmest var udtryk for, at FCK havde meget svært ved at skabe chancer, selv om de dominerede voldsomt i boldbesiddelsen.

Dame N'Doye kom først i kampens sidste fjerdedel til sin ret over for fremragende Nicklas Backman. Og på den centrale midtbane sled Adama Guira for tre i forsøget på at dæmme op for løvernes angreb.

Det så ud til at skulle udløse en hårdt tilkæmpet sejr, men i overtiden var det - naturligvis - Viktor Fischer, der brød dødvandet, da han helflugtede kuglen ind fra kanten af feltet.

Den udligning havde ligget i luften over Aarhus Stadion i et kvarters tid. De dødtrætte AGF'ere blev testet af en super-offensiv FCK-satsning, der til sidst lignede seks angribere helt i front.

Foto: Claus Bonnerup

Men det var svært ikke at have ondt af det heroiske hjemmehold, der kampen igennem gav sig fuld ud i et opgør mod både FCK - og dommer Michael Tykgaard, der havde en tendens til at give gæsterne mange flere frispark end han gav hjemmeholdet.

Eksempelvis overså han en kæmpe-forseelse mod Jakob Ankersen i første halvleg - og efter udligningen så han også stort på en forseelse mod Tobias Sana på kanten af straffessparksfeltet.

Og Tykgaard slog den FCK-venlige linje an allerede efter otte minutter, da Dino Mikanovics arm mod Viktor Fischer blev takseret til straffespark.

Men Aleksandar Jovanovic er åbenbart ved at blive en straffesparks-ekspert. For anden gang i den spæde sæson slog serberen til og reddede den flade afslutning fra bosniske Kenan Kodro mod sin egen højre side.

AGF kæmpede forbilledligt - men blev knust i overtiden.

Foto: Claus Bonnerup

