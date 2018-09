Drømmemål på stribe: Forrygende AGF-show sender Brøndby i knæ

To Kamil Wilczek-træffere var ikke nok for Brøndby, der atter lukkede mange mål ind, og så kunne AGF glæde sig over en medrivende triumf

AARHUS (Ekstra Bladet): Alexander Zorniger bør hyre en ekspert i kloninger og øjeblikkeligt få lavet 14-15 udgaver af Kamil Wilczek.

For havde det ikke været for den polske skarpretter, så havde de blå-gule været chanceløse mod AGF.

Nu huggede Kamil Wilczek til to gange, men lige lidt hjalp det for Brøndby, der tabte 3-2 i Smilets By, da Tobias Sana afgjorde sagerne med en frisparksperle midt i anden halvleg.

Frisparket fremtvunget af den sprudlende Jakob Ankersen, der var den helt store offensive oplevelse hos hjemmeholdet.

Storkampen blev indvarslet midt i første halvleg, da Tobias Sana intelligent udnyttede at Brøndbys tunge centerforsvar var nede på flade fødder, da han stak bolden i dybden til Ankersen.

AGF’erens afslutning sad yderligt, men stadigt for langt ude til at Marvin Schwäbe kunne hindre føringen.

Indtil målet havde det ikke lignet en stor aften for hjemmeholdet. Brøndby havde domineret opgøret uden at skabe chancer af betydning, og AGF forsømte at slå omstillingerne, når det sårede Brøndby-mandskab mistede bolden.

Målet fik i markant grad låst op for kassen med fyrværkeri.

Der skulle bare gå et minut før Kamil Wilczek slog til første gang. AGF-forsvaret var alt for passive omkring Brøndby-bomberen, der med en flad afslutning gjorde det til 1-1 fra kanten af feltet.

Brøndby-jubel efter Kamil Wilczeks udligning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men 1-0 målet havde afdækket hvor skrøbelig Brøndby-defensiven var og fem minutter før pausen var De Hvide atter oven på, da Mustapha Bundu sendte Casper Højer Nielsen afsted mod bagllinjen og fra en super-spids vinkel bankede AGF-backen foran.

Pause-føringen tvang Brøndby til at satse fra anden halvlegs start, og Zornigers drenge blev belønnet, da Kamil Wilczek frækt satte hælen på et fladt indlæg fra Anthony Jung.

Brøndby lignede dog ikke et hold, der kunne vende kampens skæbne. Jakob Ankersen og Tobias Sana gav i flere sekvenser Brøndby-defensiven problemer – og det udløste så også det afgørende frispark.

Og ganske sigende for kampen, så formåede Hany Mukhtar ikke at score de to gange, hvor han fik muligheden fra lige så gunstige positioner som Sana. Tyskeren er en skygge af hvad han var bare sidste sæson.

Dermed fik De Hvide visket pletten fra Horsens af – og kriseskyerne trækker sig sammen over Brøndby.

Tobias Sana stod for den afgørende træffer, da han satte målet til 3-2 ind direkte på frispark. Foto: Claus Bonnerup

