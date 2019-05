Droppede ham til prøvetræning: Nu får han kontrakt i AGF

For et års tiden siden var Mostafa Maarouf til prøvetræning på AGF's U19-hold, men dengang blev han ikke vurderet til at være god nok til den aarhusianske klub. Blot nogle uger senere endte han dog alligevel med at imponere klubbens U19-træner.

Sidenhen har den 19-årige kantspiller arbejdet stenhårdt for at spille sig til en fast plads på ungdomsholdet, og det hårde arbejde har båret frugt med fire mål i 10 U19-kampe gennem foråret.

Nu er han blevet belønnet med en ungdomskontrakt.

- Jeg er meget stolt. Jeg føler, at jeg har kæmpet hårdt for det, så det er fantastisk, at klubben viser, at de tror på mig og giver mig chancen for at vise mig endnu mere frem, fortæller Mostafa Maarouf til AGF's hjemmeside.

Klubbens U19-cheftræner roser også den lokale kantspiller, som altså har en noget anden historie end mange andre ungdomsspillere.

- 'Musti' er en lidt anderledes historie end mange af vores andre spillere. Han var til en prøvetræning ved U19 for et år siden, hvor han blev afvist. Nogle uger senere kom han så til en morgentræning, og vi syntes, at han så spændende ud. Vi snakkede om, at det skulle være 100 procent dedikation, hvis vi tog ham ind, og vi kan kun lette på hatten for den iver og dedikation, han siden har vist, siger Fatah Abdirahman.

Indtil videre har Mostafa Maarouf ikke fået chancen på AGF's førstehold, men midtbanespilleren har ifølge Fatah Abdirahman noget X-Factor over sit spil.

- Han har kun været her et år nu - og har de seneste tre måneder steppet gevaldigt op med hård disciplin. Jeg tror aldrig, jeg har været så hård over for en spiller som ham. Men det har hjulpet ham, og han er blevet mere moden i sit spil. Så kunsten for 'Musti' bliver at bygge på det. Men han har noget X-Faktor, som man ikke bare kan træne sig til. Han er en gadespiller, og han er et godt eksempel på, at man kan nå langt, hvis man er ydmyg og arbejder hårdt og kan indgå i et relationelt spil som fodbold er, siger U19-cheftræneren.

