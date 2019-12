Droppet i AaB og Silkeborg: En gevinst i Horsens

Tredje gang blev til lykkens gang.

Til stor glæde i Horsens.

Manager Bo Henriksen er ovenud begejstret for den tidligere Hvidovre-spiller Louka Prip til forskel for AaB og Silkeborg.

Den 22-årige kantspiller med det gyldne venstreben skaffede på ny point til ’de gule’, da Horsens gik i vinterhi med en fortjent 2-1 sejr over SønderjyskE.

Efter at have scoret direkte på hjørnespark til 1-0, var Louka Prip manden bag hjørnesparket, som førte til andet mål.

Louka Prip, som efter ungdomsårene i Brøndby, fortsatte hos naboerne Hvidovre havde været til prøvetræning hos både AaB og Silkeborg, inden Horsens slog til på endnu en indkøbstur ned i den næstbedste række.

- Han har et guddommeligt spark. Til træning høvler han ind i hjørnerne, lyder de rosende ord fra Bo Henriksen.

Det er ikke kun i Superligaen, at det gyldne venstreben har været afgørende.

Foreløbigt er Louka Prip noteret for fire mål i den bedste række samt to mål i pokalen, hvor Horsens fortsat er med i, hvad der er blevet til en næsten 100 procent ’jysk pokalturnering’.

Modsat de forudgående mål, hvor ordet fantastisk er blevet gradbøjet og gradbøjet, var søndagens mål et af de ’sjældne’.

Et indadskruet hjørnespark fra højre fik lov at passere venner og fjender og havnede i det fjerneste hjørne.

Så stod der 1-0 til hjemmeholdet, og føringen var fordoblet inden pausen, da Louka Prips hjørnespark fra modsatte side ramte en anden tidligere Hvidovre-spiller Mads Kiilerich.

Forsøget fik undervejs en fod fra Michael Lumb, som på den konto kom på målscoringslisten.

- Jeg ved ikke, hvorfor klubberne i København ikke kigger mod Hvidovre. Jeg har ikke fortrudt, at det blev til Horsens, som jeg har kontrakt med endnu tre år, fortæller Louka Prip.

I forsøg på at få vendt kampen lavede SønderjyskE tidligt i 2. halvleh en dobbelt udskiftning, og der var ikke spillet mange minutter, før den indskiftede Peter Christiansen fik reduceret til 1-2.

Målet blev ikke som forventet starten på en offensiv fra gæsterne, som måtte hen i overtiden, før der kom en mulighed for udligning, da Kees Luijckx kom glidende, men forsøget gik forbi Horsens-målet.

I det anden ende masede hjemmeholdet også på for at score endnu en gang i en kamp, som på forhånd lignede en målfattig omgang, men blev til fest i hvert fald i Horsens og omegn.

Tilskuertallet 1261 var tæt ved at være bundrekord for efteråret, men både Horsens selv og Lyngby har tidligere haft færre tilskuere indenfor.

- Jeg har godkendt efteråret, siger Bo Henriksen.

- Efter et forår, hvor vi ikke kunne finde ud af at spille fodbold, måtte vi fortage en turn around, som er lykkes fuldt ud.

- Med lidt mere held kunne vi haft endnu flere point end de 25 point. Der er en del kampe, som ikke er gået vores vej, mener Bo Henriksen.

.