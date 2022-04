Dybt frustreret: - Det var helt utroligt

Jesper Hansen mente, at nederlaget til Viborg var et lavpunkt i en lang, sløj stime

AGF-målmand Jesper Hansen var AGF’s bedste på en eftermiddag, hvor De Hvi’e lænede sig op af en afklapsning mod Viborg.

- Vi har været inde i en pointmæssig krise efter SønderjyskE-kampen. I nogle af de kampe har vi været okay tæt på at få mere end et point.

- I dag var vi rigtig langt fra. Det var helt utroligt, sukkede den frustrerede AGF-keeper.

- Vi spiller for langsomt og mangler idéer. Vi smider boldene for let, så Viborg kan løbe med os.

- Vi mangler den der dna, der har været herude i mange år. Den er her slet ikke. Det med at ville vinde… power og energi. Det er der slet ikke. Det synes jeg vi kan se i dag.

- Det er frustrerende for os at være inde i sådan en periode. Det er en død følelse, som vi skal ud af nu. Vi kan ikke tåle mere.

- Kampen i dag er et lavpunkt. Vi er lysår fra at vinde denne kamp, sagde Jesper Hansen, mens hans holdkammerat var næsten på samme linje, men ikke helt så sortseende.

Kald det en udfordring. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Mikael Anderson var tilbage efter sin karantæne, og AGF’eren var skuffet efter nederlaget.

- Det er for let at fokusere på, at vi ikke skaber chancer. Det er nærmest alt der ikke fungerer. Vores spil med bolden. Vores presspil er ikke aggressivt nok. Vi kreerer ingen store chancer. Det hele er ikke godt nok.

- Vi har det svært med at komme ud af den her mini… jeg vil ikke kalde det krise. Den mini-udfordring vi står i, sagde den dyreste AGF-spillere i historien.