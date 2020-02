Efter aflysning: AGF får ny bane

Se professionel top-boksning på lørdag. Køb adgang her

Når kampen mellem AGF og Hobro er overstået fredag aften, så begynder man at skifte græsset ud på Ceres Park, så det hele kan stå klart til den efterfølgende hjemmekamp mod Randers 12. marts.

Det melder Aarhus-klubben på dens officielle hjemmeside.

Her bliver der tale om en såkaldt hybridgræsbane, hvor man har forstærket græsset med kunstgræsfibre, som øger holdbarheden i det almindelige græs. Det er det samme Mixto-system, som man også bruger i Malmö.

Græsset skal skiftes ud på Ceres Park. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Det er først blevet klar nu, da den ikke har været mulig at anlægge før, fortæller AGF-direktør Jacob Nielsen.

- I stedet for at vente har vi besluttet, at lægge en ny bane nu, og vi har fundet en god løsning, der er i harmoni med sommerens to koncerter på Ceres Park. Efter på fredag sikrer vi, at græstæppet på Ceres Park bliver så optimalt som muligt, og det bliver en rigtig flot bane, vi kan præsentere, når vi møder Randers FC i den udsatte kamp, siger Jacob Nielsen.

Foruden Malmö benytter Zenit sig også af samme type i Skt Petersborg, hvilket de har gjort siden 2018, da man også under VM i Rusland benyttede sig af dét underlag.

Den sidste kamp på det nuværende underlag bliver spillet fredag aften klokken 19, og AGF-Hobro-opgøret sendes direkte på TV3 Sport. Ekstra Bladet dækker kampen live.

