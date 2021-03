Efter officiel advarsel: - Jeg lod mig nok bare rive med

Kamil Grabara mener, at AGF kan gå hele vejen og snuppe mesterskabet denne sæson.

Det påstand lancerede den selvbevidste polske keeper, da AGF rejste sig efter en hård uge og vandt fortjent 1-0 over FC Midtjylland.

- Det kan godt opfattes som et statement fra os. Vi kan slå alle hold i ligaen, og vores ambition er naturligvis at vinde ligaen, konstaterede Kamil Grabara henkastet i sine reflektioner efter sejren.

- Vi har haft en uge, hvor tingene ikke rigtig gik vores vej, og det er let at blive lidt overvældet af det. Så kunne vi have lagt os ned her og tabt 3-0.

- Der var ting vi kunne have gjort bedre i Parken, og på samme måde var der noget, der kunne være gjort bedre mod FC Nordsjælland, erkendte Grabara, som lod sig rive med efter midtugens nederlag mod FC Nordsjælland.

Kamil Grabara og AGF slog den forsvarende mester. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Grabara udtrykte frustration over 'at spille 11 mod 12,' og det valgte disciplinærinstansen at veksle til en advarsel.

AGF-keeperen ønskede efter kampen mod FC Midtjylland ikke at uddybe, hvad han havde i tankerne, da han skrev, som han gjorde.

- Jeg lod mig nok bare rive med af mine følelser, sagde han.

- Jeg kommer ikke til at sige, at det var møntet på dommerne. Resultatet var, at jeg fik en advarsel, og nogle gange er det nok smartest bare at holde sin kæft, erkendte han.

