Efter vanvidstackling: Undren i Aarhus

Den blev set igennem i VAR-vognen, men det gule kort blev ikke vekslet til et rødt.

Efter et kvarters spil i AGF’s 3-0-sejr over Horsens kom gæsternes Jacob Buus med strakt ben og knopperne forrest alt for sent i en tackling på Casper Højer.

Dommer Aydin Uslu valgte at beholde den unge Horsens-back på banen.

- Det er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at det er et rødt kort. Jeg forstår ikke, at det ikke er et rødt kort, siger AGF-cheftræner David Nielsen.

- Da jeg ser den igen i omklædningsrummet efter kampen, kan man godt undre sig over, hvordan de kommer frem til den konklusion.

David Nielsen forstår ikke dommerens beslutning. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet vandrede efterfølgende rundt i de mange gange på Aarhus Stadion og fandt til sidst dommeromklædningen, der var placeret i sikker coronaafstand.

Hverken hoveddommer Aydin Uslu eller VAR-dommer Peter Kjærsgaard havde dog nogen kommentarer til situationer, men ville i stedet blot bekræfte, at den var blevet set igennem.

Casper Højer blev nedlagt efter en grov tackling. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

‘Offeret’ Casper Højer kan dog gøre os noget klogere på beslutningen om blot et gult kort.

- Det er rimelig tydeligt, at han bare kommer for sent med knopperne først på min ankel. Jeg tror ikke, at det var med en ond hensigt. Det var en ung spiller, der gerne vil ind og vise sig. Det sagde jeg også til ham efter kampen. Det virkede som om, at han var ked af, hvad han havde gjort.

- Jeg var ikke engang sur på ham efter kampen. Jeg sagde, at han bare skal klø på, men lige i situationen kan jeg ikke forstå, hvordan det ikke er et rødt kort, når vi har VAR. Nu har jeg set. Det er rimelig tydeligt, at han ikke rammer bolden, og at min ankel ryger ud på tilskuerpladserne et sted.

- Har du talt med dommer Aydin Uslu om det?

- Jeg snakkede lige med ham om det. Det er jo, hvad det er.

- Forklarede han, hvorfor det ikke var til rødt?

- Han sagde til mig inde på banen, at det var, fordi han (Jacob Buus, red.) ramte bolden. Og så tror jeg også, at han havde set den efter kampen, og så kunne han godt se, at han ikke ramte bolden, men at de vurderede, at den ikke sad højt nok til, at det skulle være rødt kort.

- Så kan man være enig eller uenig i det, men det var i hvert fald rimelig tydeligt, at han ikke ramte bolden og kom med strakt ben ind på min ankel.

- Det var alligevel fint nok, at ham den unge back ikke fik noget rødt kort, så skulle han tænke over det.

